குறி வைப்பு! கீழ் நடுத்தர குடும்பங்களை, கந்து வட்டிக்காரர்கள்: அதிக வட்டியால் மன உளைச்சலில் பரிதவிப்பு
குறி வைப்பு! கீழ் நடுத்தர குடும்பங்களை, கந்து வட்டிக்காரர்கள்: அதிக வட்டியால் மன உளைச்சலில் பரிதவிப்பு
UPDATED : நவ 18, 2026 11:43 PM
ADDED : நவ 18, 2026 06:13 PM
விருதுநகர்: விருதுநகர் மாவட்டத்தில் விலைவாசி உயர்வில் வாழ்வாதாரத்தை இழந்து தவிக்கும் ஊரக பகுதி கீழ் நடுத்தர குடும்பங்களை குறி வைத்து நுண் நிதி நிறுவனங்கள், கந்து வட்டிக்காரர்கள் உடனடி கடன் வழங்கி, அதிக வட்டி விதித்து கடன் சுமையாளிகளாக மாற்றி அவர்களை மன உளைச்சலுக்கு ஆளாக்குகின்றனர்.
கொரோனாவுக்கு பிறகு நடுத்தர வர்க்கத்தினர் பலர் கீழ் நடுத்தர வர்க்கத்தினராக மாறி உள்ளனர். 2024, 2025 ஆகிய ஆண்டுகளின் தொடர்ச்சியாக இந்தாண்டும் ஏறி வரும் விலைவாசியால் பொருட்கள் வாங்கும் சக்தி பலருக்கு குறைந்து வருகிறது. மழை பொய்த்து வரும் சூழலில் வரும் ஆண்டில் அரிசி, மளிகை பொருட்கள் விலை இன்னும் அதிகரிக்க வாய்ப்புள்ளதாக சமூக நல ஆர்வலர்கள் கூறுகின்றனர்.
இதனால் நடுத்தர வர்க்கத்தினர் நகைகளை அடகு வைத்து தான் மருத்துவ, சுப நிகழ்ச்சிகள் செலவு செய்யும் நிலை உள்ளது. அதே போல் ஏழைகள் மற்றும் கீழ் நடுத்தர வர்க்கத்தினராக உள்ள தினக்கூலிகள் உழைக்கும் பணம் அன்றன்றைக்கான வாழ்வாதாரத்திற்கு மட்டுமே போதுமானதாக உள்ளது.
இவர்களுக்கு பெரிய அளவில் சேமிப்பு இல்லாததால் அவர்கள் பாதிப்பை சந்திக்கும் சூழல் உள்ளது. அவசர நேர்வுகளில் கடன் பெறும் நிலை உள்ளது. இதை பயன்படுத்தி கடன் வழங்குகிறோம் எனும் பெயரில் நிறைய சிறு, குறு நிதி நிறுவனங்கள் புதிது புதிதாக முளைத்து, அவை அவர்களை குறி வைத்து கடனாளிகளாக மாற்றுகின்றன.
குறிப்பாக இவற்றில் பல நிறுவனங்கள் அனுமதி இன்றி இயங்கி வருகின்றன. இது குறித்து முன்பே மாவட்ட நிர்வாகமும் எச்சரித்துள்ளது. இருப்பினும் இவர்கள் கடன் வழங்கி அதிக வட்டி நிர்ணயித்து அடாவடி வசூல் செய்கின்றனர். இது தொடர்கதையாக உள்ளது.
இன்னொரு பக்கம் கந்து வட்டிக்காரர்கள் அதிக வட்டிக்கு உடனடியாக பணம் வழங்கி, கடனாளிகளாக்கி நொந்து போகும் அளவுக்கு பேசி மன உளைச்சலுக்கு ஆளாக்குகின்றனர். நவ. 12ல் கடன்காரர்களின் பேச்சு தாங்க முடியாததால் பாண்டிச் செல்வி 30, என்பவர் தனது 10 வயது மகனை ரயிலில் தள்ளிக் கொன்று விட்டு தானும் தற்கொலை செய்தார். இவர் வெளியிட்ட வீடியோவில் கடன்காரர்களால் மன உளைச்சல் ஏற்பட்டதாக கூறியிருந்தார்.
இந்நிலையில் மாவட்ட நிர்வாகம் இதற்காக பெரிய அளவில் எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை. அத்துமீறலாய் நாளொன்றுக்கு ரூ.ஆயிரக்கணக்கில் வட்டி விதிக்கும் நிதி நிறுவனங்கள், கந்து வட்டிக்காரர்களை கண்காணித்து நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.