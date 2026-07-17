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﻿ ஜூலை 21ல் செவிலியர்கள் தற்செயல் விடுப்பு போராட்டம்

﻿ ஜூலை 21ல் செவிலியர்கள் தற்செயல் விடுப்பு போராட்டம்

ADDED : ஜூலை 16, 2026 11:14 PM

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ADDED : ஜூலை 16, 2026 11:14 PM

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விருதுநகர்: பணியிடங்களை ஒழித்து மறு பணியமர்வு செய்யும் அரசின் முடிவில் மாற்றம் தொடர்பாக எந்த ஒரு ஆக்கப்பூர்வமான அம்சமும் மருத்துவம், மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை இயக்குனரின் அறிக்கையில் இடம் பெறவில்லை. திட்டமிட்டப்படி ஜூலை 21ல் தற்செயல் விடுப்பு போராட்டம் நடத்தப்படும்', என செவிலியர்கள் மேம்பாட்டு சங்க பொதுச்செயலாளர் சுபின் தெரிவித்துள்ளார்.

அவரது அறிக்கையில் கூறியிருப்பதாவது:

மருத்துவம், மக்கள் நல்வாழ்வு துறையில் 292 பணியிடங்களை ஒழித்து விட்டு அவசர சிகிச்சை, மீட்பு மையம் (இ.சி.ஆர்.சி.,) திட்டத்தில் செவிலியர்களை பணியமர்த்தும் முடிவை கைவிட வேண்டும்.நோயாளிகளின் எண்ணிக்கைக்கு ஏற்ப செவிலியர் பணியிடங்களை உருவாக்கவும், அப்பணியிடங்களில் மருத்துவ பணியாளர் தேர்வு வாரியத்தால் (எம்.ஆர்.பி.,) தேர்வு செய்யப்பட்டு 9 ஆண்டுகள் தொகுப்பூதியத்தில் பணிபுரியும் செவிலியர்களை பணிநிரந்தரம் செய்ய வேண்டும்.

இக்கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி இரு கட்டங்களாக போராட்டங்கள் நடத்தி முடிக்கப்பட்டுள்ளது. செவிலியர்கள் போராட்டங்களை கைவிட வேண்டும் என மருத்துவம், மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை இயக்குனர் ராஜ்மோகன் அறிக்கை வெளியிட்டுள்ளார்.

ஆனால் பணியிடங்களை ஒழித்து மறு பணியமர்வு செய்யும் அரசின் முடிவில் மாற்றம் தொடர்பாக எந்த ஒரு ஆக்கப்பூர்வமான அம்சமும் அந்த அறிக்கையில் இடம் பெறவில்லை. இதனால் திட்டமிட்டப்படி ஜூலை 21ல் தற்செயல் விடுப்பு போராட்டமும், சென்னையில் உள்ள மருத்துவம், ஊரக சுகாதார சேவைகள் இயக்குனர் அலுவலகத்தில் பெருந்திரள் முறையீடு நடத்தப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

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