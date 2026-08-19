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ராஜபாளையத்தில் குற்ற சம்பவங்களுக்கு வித்திடும் திறந்த வெளி பார்கள்--

ராஜபாளையத்தில் குற்ற சம்பவங்களுக்கு வித்திடும் திறந்த வெளி பார்கள்--

ADDED : ஆக 15, 2026 05:31 PM

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ADDED : ஆக 15, 2026 05:31 PM

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ராஜபாளையம், ஆக. 15-

ராஜபாளையத்தில் சமீப காலமாக அதிகரித்து வரும் குற்றச் செயல்களுக்கு கட்டுப்பாடற்ற திறந்தவெளி மது அருந்தும் பழக்கம் முக்கிய காரணமாகி வருவதாக மக்கள் குற்றம் சாட்டுகின்றனர்.

ராஜபாளையத்தில் சமூகங்களுக்கு இடையே ஏற்படும் அடிதடி பிரச்சனைகள், டூ வீலர் விபத்துகள், திருட்டு சம்பவங்கள், சாதிய மோதல்களுக்கு போதை காரணமாக இருந்து வருகிறது.

சாதி ரீதியான மோதல்கள், நண்பர்களுக்காக தாக்குதல்கள், பெண்கள் சீண்டல் என தினமும் பிரச்சனைகள் அதிகரித்து வருகிறது. இவற்றில் பல பதிவாகவில்லை. இது தவிர சிறிய திருட்டுகள் போன்ற செயல்களுக்கு மது போதையே முக்கிய காரணமாக உள்ளது.

ராஜபாளையத்தில் குறிப்பாக தெற்கு போலீஸ் ஸ்டேஷன் எல்லைக்கு உட்பட்ட ரயில்வே மேம்பாலம் கீழ், பி.எஸ்.கே ரோடு, ரயில்வே ஸ்டேஷன் பின்புறம், மலையடிப்பட்டி ரயில்வே கேட் அருகாமைப் பகுதிகள், தெற்கு போலீஸ் ஸ்டேஷன் எம்.கே.எஸ் பல்க் சுற்றுப்பகுதி குடியிருப்புகள், மாடசாமி கோவில் தெரு, 60 அடி ரோடு, பொன்விழா மைதானம் பின்புறம், போஸ் பார்க் அருகே, தாலுகா அலுவலகம் எதிர்ப்பகுதி என பழைய பஸ் ஸ்டாண்ட் பின்புறம், புதிய யூனியன் அலுவலகம் கண்மாய் ஒட்டிய பகுதி என திறந்த வெளி பாராக மாறி உள்ளது.

கட்டுப்பாடற்ற இப்பிரச்சனையால் சிறுவர்களும் பள்ளி மாணவர்களும் போதையில் சிக்கும் சூழல் அதிகரிப்பதை தடுக்க விதி மீறலில் ஈடுபடுபவர்கள் மீது வழக்கு பதிந்து நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என சமூக ஆர்வலர்கள் எதிர்பார்த்துள்ளனர்.

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