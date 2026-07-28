தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/உள்ளூர் செய்திகள்/விருதுநகர்/ டூவீலர் ஸ்டாண்டாக பழைய பஸ் ஸ்டாண்ட் -பராமுகத்தில் ராஜபாளையம் நகராட்சி

டூவீலர் ஸ்டாண்டாக பழைய பஸ் ஸ்டாண்ட் -பராமுகத்தில் ராஜபாளையம் நகராட்சி

டூவீலர் ஸ்டாண்டாக பழைய பஸ் ஸ்டாண்ட் -பராமுகத்தில் ராஜபாளையம் நகராட்சி

UPDATED : ஜூலை 28, 2026 06:45 PM

ADDED : ஜூலை 28, 2026 06:41 PM

Follow on GoogleFavourite on Google

UPDATED : ஜூலை 28, 2026 06:45 PM ADDED : ஜூலை 28, 2026 06:41 PM

Follow on Google
அ நிறம் | அளவு

ராஜபாளையம்:ராஜபாளையம் பழைய பஸ் ஸ்டாண்டில் பஸ் நிறுத்தும் இடங்களில் டூவீலர் ஸ்டாண்ட் ஆக மாற்றி வரும் விதி மீறலை அதிகாரிகள் கட்டுப்படுத்த வேண்டும் என பயணிகள் எதிர்பார்க்கின்றனர்.

ராஜபாளையம் பழைய பஸ் ஸ்டாண்ட் கட்டடங்கள் பழுதடைந்த நிலையில் ரூ.3.40 கோடி செலவில் புதுப்பிக்கப்பட்டு கடந்த ஆண்டு மே 29ல் திறக்கப்பட்டது.

இதில் 23 கடைகள், 2 ஹோட்டல்கள், பயணிகள் காத்திருப்பு அறை, சுத்திகரிக்கப்பட்ட குடிநீர், தாய்மார்கள் பாலுாட்டும் அறை உள்ளிட்ட அடிப்படை வசதிகளுடன் தொடங்கப்பட்டு தற்போது வரை முழுவதும் நடைமுறைக்கு வரவில்லை.

நகராட்சி சார்பில் ஏல அறிவித்து ஒரு கடை மட்டும் திறக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் சுற்றிலும் அரசு டாஸ்மாக் கடை, தனியார் மனமகிழ் மன்றம் செயல்படுவதால் குடிமகன்கள் புகலிடமாக மாறி உள்ளது.

கடந்த வாரம் இது குறித்து தினமலர் நாளிதழில் செய்தி வெளியிட்ட நிலையில் அமைச்சர் ஜெகதீஸ்வரி முழுமையாக செயல்படுத்த ஆய்வு மேற்கொண்டார். அதன் பின் உடனடியாக பயணிகளுக்கான சுத்திகரிக்கப்பட்ட குடிநீர் செயல்பாட்டிற்கு வந்துள்ளது.

இருப்பினும் பஸ் ஸ்டாண்டில் பல்வேறு தரப்பினரும் டூவீலர்களை பார்க்கிங் பகுதியாக மாற்றி பயணிகளுக்கு இடையூறு ஏற்படுத்தி வருவதால் மக்கள் சிரமத்திற்கு ஆளாகின்றனர்.

சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகள் நடவடிக்கை மேற்கொள்ள வேண்டும் என பயணிகள் எதிர்பார்க்கின்றனர்.

தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow
    Dinamalar Logo
    Follow us
        Dinamalar
        Follow us