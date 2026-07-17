போக்குவரத்து கழகத்தில் வாரிசு வேலை நியமனத்தில் பழைய நடைமுறை த.வெ.க., அரசு நடவடிக்கைக்கு எதிர்பார்ப்பு
போக்குவரத்து கழகத்தில் வாரிசு வேலை நியமனத்தில் பழைய நடைமுறை த.வெ.க., அரசு நடவடிக்கைக்கு எதிர்பார்ப்பு
ADDED : ஜூலை 16, 2026 11:05 PM
விருதுநகர்: அரசு போக்குவரத்து கழகத்தில் பணியின் போது இறந்த ஊழியர்களின் வாரிசுதாரர்களுக்கு வழங்கும் பணி நியமனத்தில் தி.மு.க., ஆட்சியில் புதிய நடைமுறை கொண்டுவரப்பட்டது. இதனால் பாதிப்பு ஏற்படுவதால் பழைய நடைமுறையே செயல்பாட்டுக்கு கொண்டு வர த.வெ.க., அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கை எழுந்துள்ளது.
அரசு போக்குவரத்து கழகத்தில் பணியின் போது இறந்த ஊழியர்களின் வாரிசுகளுக்கு பணி வழங்குவதற்காக அதற்கான ஆவணங்கள் கொடுத்து பதிவு செய்ய வேண்டும். பிள்ளைகளுக்கு 18 வயது பூர்த்தி அடையாமல் இருந்து, மனைவிக்கு நடுத்தர வயதாக இருந்தால் அவரின் பெயரில் முதலில் வாரிசு வேலை பதிவு செய்யப்படும்.
அதன் பின் பிள்ளைகளுக்கு 18 வயது பூர்த்தி அடைந்தவுடன் வாரிசு வேலை மாற்றி பதிவு செய்து பெறப்பட்டது. இந்த நடை முறையால் வாரிசு வேலைக்கான சீனியாரிட்டி இழக்கப்படவில்லை.
தி.மு.க., ஆட்சியில் வாரிசு வேலை வழங்குவதை குறைப்பதற்காக முதலில் யாருக்கு பதிவு செய்யப்படுகிறதோ, அவர்களுக்கே வாரிசு வேலை என்ற புதிய நடைமுறை கொண்டுவரப்பட்டது. இதனால் பலருக்கு வாரிசு வேலை கிடைக்காமல் போகும் நிலை உருவானது.
தற்போது ஆட்சி மாற்றம் ஏற்பட்டுள்ள நிலையில் அரசு போக்குவரத்து கழகத்தில் வாரிசு வேலைக்கு புதிய நடைமுறையை ரத்து செய்து மீண்டும் பழைய நடைமுறை செயல்பாட்டிற்கு கொண்டு வர வேண்டும் என பணியாளர்கள் எதிர்பார்க்கின்றனர். இதனால் வாரிசு வேலைக்காக காத்திருக்கும் இளைஞர்கள் பலருக்கு நிரந்தர பணி கிடைக்கும்.
மேலும் வாரிசுதாரர்களுக்கு பதிவு முன்னுரிமை அடிப்படையில் மூன்று மாதங்களுக்கு ஒரு முறை நியமன ஆணை வழங்கி ஆண்டு கணக்கில் காத்திருக்கும் நிலையை த.வெ.க., அரசு போக்க வேண்டும் என்ற எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது.