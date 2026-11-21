வாரம் ஒரு முறை குடிநீர் சப்ளை; ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் மக்கள் எதிர்பார்ப்பு
வாரம் ஒரு முறை குடிநீர் சப்ளை; ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் மக்கள் எதிர்பார்ப்பு
UPDATED : நவ 20, 2026 05:39 PM
ADDED : நவ 20, 2026 05:34 PM
ஸ்ரீவில்லிபுத்துார்: ஸ்ரீவில்லிபுத்தூரில் குறைந்தபட்சம் வாரம் ஒரு முறையாவது குடிநீர் சப்ளை செய்ய நகராட்சி நிர்வாகம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டுமென மக்கள் எதிர்பார்க்கின்றனர்.
நகரில் 33 வார்டுகளில் 15 ஆயிரத்துக்கு மேற்பட்ட வீடுகள் உள்ள நிலையில் செண்பகத் தோப்பு பேயனாறு, தாமிரபரணி குடிநீர் சப்ளை செய்யப்பட்டு வருகிறது.
தற்போது போதிய மழை இல்லாத நிலையில் 15 முதல் 20 நாட்களுக்கு ஒரு முறை தான் நகரில் பெரும்பாலான வார்டுகளில் குடிநீர் சப்ளை செய்யப்படுகிறது. இதனால் மக்கள் தனியார் மினரல் வாட்டர் நிறுவனங்கள் கொண்டுவரும் தண்ணீரை விலை கொடுத்து வாங்குகின்றனர்.
இந்நிலையில் நகராட்சி சார்பில் தெருக்களில் டேங்கர் லாரி மூலம் குடிநீர் சப்ளை செய்தாலும் அது போதுமானதாக இல்லை. எனவே, அதிகாரிகள் தொடர் நடவடிக்கை எடுத்து குறைந்தபட்சம் வாரம் ஒரு முறை குடிநீர் சப்ளை செய்ய வேண்டுமென மக்கள் எதிர்பார்க்கின்றனர்.