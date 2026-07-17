எம்.எல்.ஏ., பெயரை பயன்படுத்தி ஒப்பந்தம் எடுக்க கமிஷன் உதவியாளர் புகாரில் ஒருவர் கைது
எம்.எல்.ஏ., பெயரை பயன்படுத்தி ஒப்பந்தம் எடுக்க கமிஷன் உதவியாளர் புகாரில் ஒருவர் கைது
ADDED : ஜூலை 16, 2026 11:11 PM
ஸ்ரீவில்லிபுத்துார்: ஸ்ரீவில்லிபுத்துார் த.வெ.க., எம்.எல்.ஏ., பெயரை பயன்படுத்தி ஒப்பந்தம் எடுக்க ரூ.30,000 கமிஷன் கொடுப்பவர்களுக்கு முன்னுரிமை வழங்கப்படும் என இருவர் பேசிய ஆடியோ வெளியானது. எம்.எல்.ஏ., உதவியாளர் புகாரின் பேரில் இதில் தொடர்புடையவரை போலீசார் கைது செய்தனர்.
விருதுநகர் மாவட்டம் ஸ்ரீவில்லிபுத்துார் அருகே மல்லியை சேர்ந்தவர் வெற்றிவேல் 40. த.வெ.க., எம்.எல்.ஏ., கார்த்திக்கின் உதவியாளரான இவர், ஸ்ரீவில்லிபுத்துார் டவுன் போலீசில் புகாரளித்தார். அதில், ஜூன் 16ல் சிவகாசியை சேர்ந்த விவேக் என்பவரின் அலைபேசி எண்ணில் இருந்து இருவர் பேசும் 2 ஆடியோ, வாட்ஸ்ஆப்பில் வந்தது என தெரிவித்துள்ளார்.
அந்த ஆடியோவில், ஸ்ரீவில்லிபுத்துார் சட்டசபை தொகுதிக்கு உட்பட்ட பகுதிகளில் ஒப்பந்தம் எடுக்க ரூ.30 ஆயிரம் கமிஷன் கொடுப்பவர்களுக்கு முன்னுரிமை வழங்கப்படும். எம்.எல்.ஏ.,வின் 4 உதவியாளர்கள் மூலம் ஒப்பந்தம் செய்யப்படும், என பாலாஜி 24, என்பவர் பேசினார்.
இதன் மூலம் தனக்கும், எம்.எல்.ஏ., விற்கும் அவப்பெயர் ஏற்பட்டுள்ளதாக வெற்றிவேல் தனது புகாரில் தெரிவித்தார்.
இதையடுத்து குருபாலாஜியை போலீசார் கைது செய்தனர். இவர் அ.தி.மு.க.,வில் இருந்து த.வெ.க.,விற்கு வந்ததும், எம்.எல்.ஏ., கார்த்திக், அமைச்சர் ஜெகதீஸ்வரி ஆகியோருடன் புகைப்படம் எடுத்ததும் விசாரணையில் தெரியவந்தது.