பட்டாசு ஆலை வெடி விபத்து: ஒருவர் படுகாயம்

UPDATED : அக் 13, 2026 08:37 PM
ADDED : அக் 13, 2026 07:37 PM
சாத்துார்: விருதுநகர் மாவட்டம் வெம்பக்கோட்டை அருகே பட்டாசு ஆலையில் நடந்த வெடி விபத்தில் ஒருவர் படுகாயமடைந்தார்.
வெம்பக்கோட்டை அருகே கங்கர் செவல்பட்டியில் முருகன் 50, என்பவருக்கு சொந்தமான பட்டாசு ஆலை இயங்குகிறது. இங்கு 15 அறைகளில் சரவெடிகள் தயாரிக்கப்படுகின்றன. நேற்று மாலை 5:00 மணிக்கு சரக்கு வாகனத்தில் வந்த அலுமினிய பவுடர் டின்களை கெமிக்கல் ஸ்டாக் அறையில் இறக்கி வைத்தபோது உராய்வு ஏற்பட்டு வெடி விபத்து ஏற்பட்டது. இந்த விபத்தில் சரக்கு வாகனம், கெமிக்கல் ஸ்டாக் ரூம் முற்றிலுமாக சேதமடைந்தது.
அலுமினிய பவுடர் டின்களை இறக்கிக் கொண்டிருந்த சிவகாசி நாரணாபுரம் புதுாரை சேர்ந்த புலித்துரை 35, பலத்த தீக்காயமடைந்தார். சிவகாசி அரசு மருத்துவமனையில் அவர் அனுமதிக்கப்பட்டார். வெம்பக்கோட்டை போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.