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டூ வீலர் மீது வேன் மோதி கவிழ்ந்ததில் ஒருவர் பலி: 15 பேர் காயம்
டூ வீலர் மீது வேன் மோதி கவிழ்ந்ததில் ஒருவர் பலி: 15 பேர் காயம்
UPDATED : அக் 12, 2026 06:13 PM
ADDED : அக் 12, 2026 05:24 PM
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சாத்துார்: ஆலங்குளம் கல்லம நாயக்கன்பட்டி ஜில் சோப் நிறுவனத்தில் பணிபுரியும் 14 பேரை சேய்யம்பட்டி, கன்னித்தேவன்பட்டி பகுதியில் இருந்து ஏற்றிக் கொண்டு வேன் நேற்று காலை 8:15 மணிக்கு சென்றது, வேன் கல்லமநாயக்கன்பட்டி விலக்கு அருகில் வந்தபோது எதிரில் கல்லமநாயக்கன்பட்டியை சேர்ந்த கருப்பசாமி 33. இவர் மகன் கவிதேஷ் 7.ஆகியோர் வந்த டூவீலர் மீது வேன் மோதி அருகில் இருந்த பள்ளத்தில் விழுந்து கவிழ்ந்தது.
இதில் வேனில் வந்த 6 ஆண், 8 பெண் மற்றும் டூவீலரில் வந்த சிறுவன் உட்பட 15 பேர் லேசான காயம் அடைந்தனர். படுகாயம் அடைந்த கருப்பசாமி சிவகாசி அரசு மருத்துவமனையில் பலியானார். ஆலங்குளம்போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.