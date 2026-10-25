/உள்ளூர் செய்திகள்/விருதுநகர்/டூவீலர் -வேன் மோதல்: ஒருவர் பலி
UPDATED : அக் 07, 2026 05:17 PM
ADDED : அக் 07, 2026 04:24 PM
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நரிக்குடி:நரிக்குடி உலக்குடியைச் சேர்ந்தவர்கள் பிரபு 38, அஜித்குமார் 32.
இருவரும் மதுரையில் உள்ள லாரி செட்டில் வேலை பார்த்தனர். நேற்று காலை 8:00 மணிக்கு டூ வீலரில் வேலைக்கு சென்றனர். ( ஹெல்மெட் அணியவில்லை) உச்சனேந்தலில் இருந்து மிளகனூருக்கு விறகு வெட்ட ஆட்களை ஏற்றி, சின்னக் கிழவன் 33, ஓட்டி வந்த மினி வேன், கிருதுமால் பாலம் வளைவில் சென்ற போது டூவீலரில் மோதியது. பிரபு தலை நசுங்கி சம்பவ இடத்திலே பலியானார். அஜித்குமார் காயமடைந்து மானாமதுரை அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டார். கட்டனூர் போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.