பட்டாசு உற்பத்தி முழுமையாக நிறைவு 70 சதவீதம் மட்டுமே விற்பனை
பட்டாசு உற்பத்தி முழுமையாக நிறைவு 70 சதவீதம் மட்டுமே விற்பனை
ADDED : நவ 05, 2026 05:59 PM
சிவகாசி: விருதுநகர் மாவட்டத்தில் உள்ள பட்டாசு ஆலைகளில் உற்பத்தி முழுமையாக நிறைவடைந்தது. கடைகளில் 70 சதவீத பட்டாசுகள் விற்பனை ஆகியுள்ளன.
மாவட்டத்தில் சிவகாசி, சாத்துார், வெம்பக்கோட்டை சுற்றுப்பகுதியில் 1100 பட்டாசு ஆலைகள் உள்ளன. 4 ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட பட்டாசு கடைகள் உள்ளன. அவ்வப்போது பெய்த மழை உள்ளிட்ட பல்வேறு காரணங்களால் இந்த தீபாவளிக்கு பட்டாசு உற்பத்தி சதவீதம் குறைந்தது.
நாளை மறுநாள் தீபாவளி கொண்டாடப்படும் சூழலில், பட்டாசு ஆலைகளில் உற்பத்தி முழுமையாக நிறைவடைந்தது. அதே சமயம் உற்பத்தியானவற்றில் 70 சதவீத பட்டாசுகள் விற்கப்பட்டுள்ள நிலையில், ஆன்லைன் வர்த்தகத்தால் கடை வைத்திருக்கும் வியாபாரிகள் பாதிப்புக்கு உள்ளாகியுள்ளனர்.
பட்டாசு வியாபாரிகள் கூறுகையில், “இந்த ஆண்டு பல்வேறு காரணங்களால் பட்டாசு உற்பத்தி சதவீதம் குறைந்துள்ளது. சட்ட விரோதமாக தயாரிக்கப்பட்ட பட்டாசு ஆன்லைனில் குறைந்த விலைக்கு விற்கப்படுகிறது. இதனால் நேரடியாக கடைக்கு வரும் வாடிக்கையாளர்களின் எண்ணிக்கை குறைந்துவிட்டது. இந்த ஆண்டு உற்பத்தி குறைந்த போதிலும், கடைகளில் 100 சதவீத பட்டாசுகள் விற்பனை ஆகவில்லை என்றனர்.