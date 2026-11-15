டூவீலரில் அதிக வேகம் :பாதசாரிகள் அச்சம் போலீசார் நடவடிக்கை எடுக்க எதிர்பார்ப்பு
டூவீலரில் அதிக வேகம் :பாதசாரிகள் அச்சம் போலீசார் நடவடிக்கை எடுக்க எதிர்பார்ப்பு
UPDATED : நவ 14, 2026 07:44 PM
ADDED : நவ 14, 2026 07:38 PM
காரியாபட்டி: காரியாபட்டியில் டூவீலரை அதி வேகமாக ஓட்டுவதால், பாதசாரிகள் அச்சத்தில் உள்ளனர். அசம்பாவிதம் நடக்கும் முன் போலீசார் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என மக்கள் எதிர்பார்க்கின்றனர்.
காரியாபட்டியில் சமீபகாலமாகச் சில இளைஞர்கள் எவ்வித போக்குவரத்து விதியையும் மதிக்காமல், 'ரேஸ்' செல்வது போல அதிவேகமாக டூவீலர்களை ஓட்டுகின்றனர். பள்ளி நேரங்களிலும், மாலை வேளைகளிலும் ரோட்டைக் கடக்க முடியாமல் சிறுவர்கள், முதியவர்கள் தவிக்கின்றனர்.
காதை பிளக்கும் ‘கெத்து’ ஹாரன்களை அடித்தபடி, மக்கள் நடமாட்டம் மிகுந்த கடைவீதிகளில் புகுந்து செல்வது மக்களுக்கு தொல்லையாக உள்ளது. குறுகிய சந்துகள், வளைவுகளில் வேகத்தைக் குறைக்காமல் திருப்புவதால், அடிக்கடி விபத்து ஏற்படுகிறது.
பெரிய அளவில் விபத்து ஏற்பட்டு. உயிரிழப்புகள், ஏற்படும் முன் போலீசார் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என மக்கள் எதிர்பார்க்கின்றனர்.
பள்ளிகள், மருத்துவமனைகள் , மக்கள் நடமாட்டம் அதிகம் உள்ள பகுதிகளில் வேகத்தை கட்டுப்படுத்த பேரி கார்டுகள் வைக்க வேண்டும். முக்கியச் சந்திப்புகளில் ரோந்துப் பணிகளை தீவிரப்படுத்தி, அதிவேகமாகச் செல்வோருக்குச் அபராதம் விதிக்க வேண்டும்.
உரிமம் இன்றி வாகனம் ஓட்டும் சிறுவர்களின் பெற்றோர்கள் மீதும், அதிவேகமாக இயக்கும் நபர்கள் மீதும் கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். அதிரடி வேட்டை நடத்தி ரோடுகள், வீதிகளில் அதிவேகத்தில் டூவீலர்களில் வருபவர்களை நிறுத்தி கடிவாளம் போட வேண்டும் என மக்கள் எதிர்பார்க்கின்றனர்.