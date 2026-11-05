சொந்த வாகனங்களை வாடகைக்கு ஓட்டும் உரிமையாளர்கள்: கண்காணிப்பு இல்லாததால் அதிகரிப்பு
சொந்த வாகனங்களை வாடகைக்கு ஓட்டும் உரிமையாளர்கள்: கண்காணிப்பு இல்லாததால் அதிகரிப்பு
UPDATED : நவ 04, 2026 06:12 PM
ADDED : நவ 04, 2026 06:10 PM
விருதுநகர்: விருதுநகரில் சொந்த வாகனங்களை அதன் உரிமையாளர்களே வாடகைக்கு ஓட்டி வருமானம் ஈட்டி வருகின்றனர். இதனை கண்டறிந்து நடவடிக்கை எடுக்க யாரும் இல்லாமல் இருப்பதால் தொடர்ந்து அதிகரித்து வருகிறது.
விருதுநகரில் சொந்த வாகனங்களை வைத்து வெளியூர், மற்ற மாவட்டங்களுக்கு வாடகைக்கு ஓட்டுவது தொடர்ந்து அதிகரித்து வருகிறது.
இதற்கு தனியாக டிரைவர்களை நியமிக்காமல் பழைய கார்களை வாங்கி தங்கள் பெயரில் மாற்றமல் புதிதாக வாங்கியவர்களே வாகனங்களை டிரைவர்களாக இருந்து ஓட்டி வருகின்றனர்.
சொந்த உபயோகத்திற்காக வாங்கிய கார்களை வாடகைக்கு ஓட்டுவது சட்ட விரோதம் என தெரிந்தும் இது போன்ற செயல்களில் ஈடுபடுகின்றனர்.
பழைய வாகனங்களை வாங்கிய பின் பெயர் மாற்றம் கூட செய்யாமல் புதிதாக வாங்கியவர்கள் இது போன்ற செயல்களில் ஈடுபடுவதால் விபத்து நிகழ்ந்தால் வழக்கு பதிவு செய்யும் போது தேவை இல்லாமல் முந்தைய உரிமையாளர்கள் ஸ்டேஷனிற்கு அலைய வேண்டிய நிலை உருவாகியுள்ளது.
தீபாவளி நெருங்குவதால் வாடகை கார்கள் கிடைக்காமல் இருப்பதை இது போன்ற சொந்த கார்களை வைத்துள்ளவர்கள் தங்களுக்கு சாதகமாக பயன்படுத்தி கொள்கின்றனர்.
சொந்த வாகனங்களில் பெரும்பாலும் அதன் உரிமையாளர்களே பயணிப்பர் என்பதால் போலீசாரும் பரிசோதனை செய்வதில்லை. தேர்தல் நேரத்தில் மட்டுமே கார்களை பரிசோதனை செய்கின்றனர்.
மற்ற நேரங்களில் கார்களை யாரும் பரிசோதனை செய்வதில்லை. இதனை தங்களுக்கு சாதகமாக பயன்படுத்தி கொண்டு சொந்த வாகனங்களை வைத்துள்ள பலர் சட்ட விரோதமாக வாடகைக்கு ஓட்டி வருமானம் ஈட்டி வருகின்றனர். மேலும் அரசுக்கு செலுத்த வேண்டிய வாடகை வாகனங்களுக்கான வரியையும் செலுத்துவதிலிருந்தும் ஏமாற்றி வருகின்றனர்.
எனவே சொந்த வாகனங்களை சட்ட விரோதமாக வாடகைக்கு ஓட்டி சம்பாதிப்பவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்ற எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது.