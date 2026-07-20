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திறந்தவெளியில் நெல் மூடைகள்; தீ விபத்து அச்சத்தில் விவசாயிகள்: கிட்டங்கிக்கு மாற்றுவது அவசியம்

திறந்தவெளியில் நெல் மூடைகள்; தீ விபத்து அச்சத்தில் விவசாயிகள்: கிட்டங்கிக்கு மாற்றுவது அவசியம்

UPDATED : ஜூலை 20, 2026 06:56 PM

ADDED : ஜூலை 20, 2026 06:45 PM

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UPDATED : ஜூலை 20, 2026 06:56 PM ADDED : ஜூலை 20, 2026 06:45 PM

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ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர்:ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் வத்திராயிருப்பு தாலுகாவில் கொள்முதல் செய்யப்பட்ட நெல்முறைகள் திறந்தவெளி இருப்பதால் தீ விபத்து அச்சத்தில் விவசாயிகள் கவலை அடைந்துள்ளனர் .இதனை உடனடியாக நெல் அரவை நிலங்களுக்கோ உடனடியாக இடமாற்றம் செய்வது அவசியமாகிறது.

ஸ்ரீவில்லிபுத்தூரில் மடவார் வளாகம் ,வத்திராயிருப்பு தாலுகாவில் கான்சாபுரம், ராமசாமிபுரம், தம்பி பட்டி, சுந்தரபாண்டியன் பகுதிகளிலும் நெல் கொள்முதல் நிலையங்கள் அமைக்கப்பட்டு, ஆயிரக்கணக்கான நெல் மூடைகள் கொள்முதல் செய்யப்பட்டு திறந்த வெளியில் வைக்கப்பட்டுள்ளது.

மழைக்கு நனையவும் கொளுத்தும் வெயிலில் காயவும் இருந்த நெல்முடைகள் தற்போது தீ விபத்து சம்பவங்களுக்கு ஆட்பட்டு விடுமோ என விவசாயிகள் அச்சம் அடைந்துள்ளனர்.

கொள்முதல் செய்யப்பட்ட நூல்களுக்கு பணம் வர வைக்கப்பட்டாலும் அவைகள் திறந்தவெளியில் வைத்திருப்பதால் பாதுகாப்பற்ற நிலை இருப்பதால் விவசாயிகள் கவலை அடைந்துள்ளனர்.

எனவே இனியும் காலதாமதம் இல்லாமல் உடனடியாக திட்டங்களுக்கோ அல்லது

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