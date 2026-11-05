போதிய மழையின்றி காய்ந்த நெற்பயிர்கள் வேதனையில் தேவதானம் - விவசாயிகள்
போதிய மழையின்றி காய்ந்த நெற்பயிர்கள் வேதனையில் தேவதானம் - விவசாயிகள்
UPDATED : நவ 05, 2026 12:17 AM
ADDED : நவ 04, 2026 06:10 PM
சேத்துார்: சேத்துார் அருகே பாசன கண்மாய் நீரை நம்பி நடவு செய்த நெற்பயிர்கள் காய்ந்து உள்ளதால் சாஸ்தா கோயில் நீர்த்தேக்கத்தை திறக்க விவசாயிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளார்.
தேவதானத்தில். பொதுப்பணித்துறை கட்டுப்பாட்டில் உள்ள நகரகுளம் கண்மாய் பாசனத்தை நம்பி நுாற்றுக்கணக்கான ஏக்கர் விவசாயம் நடைபெற்று வருகிறது.
இந்த ஆண்டு பருவ மழை தவறி கண்மாய்க்கு போதிய அளவு நீர்வரத்து இல்லை. எனினும் வட கிழக்கு பருவ மழை தொடங்கியதால் சாஸ்தா கோயில் நீர் தேக்கம் திறப்பை நம்பி கிணற்று பாசனம் இல்லாத விவசாயிகள் நெல் நடவில் ஈடுபட்டனர். இந்நிலையில் வெயிலின் தாக்கம் அதிகரித்தும் கண்மாய் பெருகாத நிலையில் நெற்பயிர்கள் காய்ந்துள்ளது.
ஏக்கருக்கு ரூ. 30 ஆயிரம் செலவழித்தும் தண்ணீர் பாய்ச்ச முடியாமல் கருகும் நிலைக்கு வந்துள்ளதை அடுத்து நீர் தேக்கத்தை திறக்க வேண்டும் என விவசாயிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.