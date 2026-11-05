ஸ்ரீவி., ஆண்டாள் கோயில் ராஜகோபுரத்திற்கு வர்ணம் பூசும் பணி
ஸ்ரீவி., ஆண்டாள் கோயில் ராஜகோபுரத்திற்கு வர்ணம் பூசும் பணி
UPDATED : நவ 04, 2026 11:41 AM
ADDED : நவ 04, 2026 11:39 AM
ஸ்ரீவில்லிபுத்துார்: தமிழக அரசின் முத்திரை சின்னமான ஸ்ரீவில்லிபுத்துார் ஆண்டாள் கோயில் ராஜகோபுரத்தை புனரமைக்க சாரம் அமைத்து கோபுரத்தை சுற்றி பச்சை வண்ண கலர் துணி கட்டப்பட்டுள்ளது.
விரைவில் பஞ்சவர்ணம் பூசும் பணி துவங்குகிறது. ஆண்டாள் கோயில் வடபத்ரசாயி சன்னதியின் ராஜகோபுரம் தமிழக அரசின் முத்திரை சின்னமாக விளங்கி வருகிறது. ஆண்டாள், வடபத்ரசாயி கோயில்களில் 2000 ஆண்டு பிப்ரவரியில் ஒரே நேரத்தில் கும்பாபிஷேகம் நடந்தது. அதற்கு முன்பு வரை ஒரே வண்ணத்தில் இருந்த ராஜகோபுரம், அப்போது பஞ்சவர்ணங்கள் பொருந்திய ராஜகோபுரமாக காட்சியளித்தது.
12 ஆண்டுகள் கடந்த நிலையில் மறு கும்பாபிஷேகத்திற்காக 2015 மே 22ல் கும்பாபிஷேகம் நடந்தது. தற்போது 12 ஆண்டுகள் முடிவடைய உள்ள நிலையில் அடுத்த கும்பாபிஷேகம் நடத்துவதற்காக ஜனவரி மாதம் பாலாலயம் செய்யப்பட்டு திருப்பணிகள் துவங்கியது.
இதில் ராஜகோபுரத்தை புனரமைத்து பஞ்சவர்ணம் பூசுவதற்காக கடந்த இரண்டு மாதமாக மயிலாடுதுறையைச் சேர்ந்த தொழிலாளர்கள் ராஜகோபுரத்தை சுற்றி சாரம் அமைத்து பச்சை துணி கட்டி உள்ளனர்.
இதனையடுத்து விரைவில் கோபுரத்திற்கு பஞ்சவர்ணம் பூசும் பணி துவங்குகிறது. பணிகளை காலதாமதமின்றி செய்து 2027ல் கும்பாபிஷேகம் நடத்த கோயில் நிர்வாகம் தீவிரம் காட்டி வருகிறது.