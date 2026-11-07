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ஊராட்சி பெண் செயலர் உட்பட 2 பேர் மதுரை சிறையில் அடைப்பு
ஊராட்சி பெண் செயலர் உட்பட 2 பேர் மதுரை சிறையில் அடைப்பு
UPDATED : நவ 06, 2026 07:24 PM
ADDED : நவ 06, 2026 05:11 PM
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ஸ்ரீவில்லிபுத்துார்: சிவகாசி அனுப்பன்குளம் ஊராட்சி செயலர் சத்யா தேவி 36, இவர் ஊராட்சியில் பேவர் பிளாக் பணி பட்டியலை ஒப்பந்ததாரருக்கு வழங்க ரூ.5 ஆயிரம் லஞ்சம் கேட்டோர்.
பணித்தள பொறுப்பாளர் வித்யா பாரதி 34, லஞ்சப் பணத்தை பெறும் போது கைது செய்யப்பட்டார்.
நேற்று (நவ.,5) இரவு கிருஷ்ணன் கோவில் அருகே உள்ள அவரது வீட்டில் லஞ்ச ஒழிப்பு போலீசார் சோதனை நடத்தினர்.
இருவரும் இன்று (நவ.,6) காலை ஸ்ரீவில்லிபுத்துார் முதன்மை மாவட்ட நீதிபதி கந்தகுமார் முன்னிலையில் ஆஜர் படுத்தப்பட்டனர். அவர்களை 15 நாள் காவலில் வைக்க நீதிபதி கந்தகுமார் உத்தரவிட்டார். இதனையடுத்து இருவரும் இன்று மதுரை பெண்கள் சிறையில் அடைக்கப்பட்டனர்.