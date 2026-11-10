ஆண்டு கணக்கில் வீணாகும் குடிநீர், சரி செய்யாமல் ஊராட்சி மெத்தனம்
ஆண்டு கணக்கில் வீணாகும் குடிநீர், சரி செய்யாமல் ஊராட்சி மெத்தனம்
UPDATED : நவ 07, 2026 02:36 PM
ADDED : நவ 07, 2026 02:32 PM
திருச்சுழி: திருச்சுழி அருகே வடக்குநத்தம் ஊராட்சியில் குடிநீர் குழாய் நல்லி இல்லாததால், பல ஆண்டுகளாக குடிநீர் வீணாக வெளியேறுகிறது.
திருச்சுழி ஊராட்சி ஒன்றியத்தை சேர்ந்தது வடக்குநத்தம் ஊராட்சி, இங்கு ஊராட்சி மூலம் குடிநீர் வினியோகம் செய்யப்படுகிறது. மயானம் ரோடு பகுதியில் அமைக்கப்பட்டுள்ள குடிநீர் குழாயில் பழுதான நல்லியை எடுத்து விட்டனர். புதிய நல்லியை மாட்டவில்லை. இதனால், தண்ணீர் விநியோகம் செய்யும்போது எல்லாம் குடிநீர் வீணாக வெளியேறுகிறது. ஒரு சில ஆண்டுகளாக இதே நிலை இருப்பதால் தினமும் பல மணி நேரம் குடிநீர் வீணாக ரோட்டில் ஓடுகிறது.
இது குறித்து, கிராம மக்கள் பலமுறை ஊராட்சியில் புகார் கொடுத்தும் எந்தவித நடவடிக்கையும் இல்லை,ஊராட்சி நிர்வாகம் புதியதாக நல்லியை மாற்றி வீணாகும் குடிநீரை தடுத்து நிறுத்த வேண்டும்.