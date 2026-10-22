பள்ளிகளில் சுகாதாரமற்ற முறையில் தயாரிக்கப்படும் காலை உணவு பெற்றோர் குற்றச்சாட்டு
பள்ளிகளில் சுகாதாரமற்ற முறையில் தயாரிக்கப்படும் காலை உணவு பெற்றோர் குற்றச்சாட்டு
UPDATED : அக் 08, 2026 05:26 PM
ADDED : அக் 08, 2026 05:24 PM
சிவகாசி: சிவகாசி பகுதியில் உள்ள பள்ளிகளுக்கு வினியோகம் செய்யப்படும் பெருந்தலைவர் காமராஜர் காலை உணவு விரிவாக்கத் திட்டத்தின் கீழ் தயாரிக்கப்படும் உணவு சுகாதாரமற்று இருப்பதாக பெற்றோர் குற்றம் சாட்டுகின்றனர்.
இத்திட்டத்தின் கீழ் சிவகாசி பகுதியில் உள்ள 33 பள்ளிகளை சேர்ந்த ஒன்று முதல் ஐ 5 ம் வகுப்பைச் சேர்ந்த 5624 மாணவர்களுக்கும், 6 முதல் 8 வரை படிக்கும் 5 ஆயிரத்து 33 மாணவர்களுக்கும் தனியார் ஒப்பந்ததாரர் மூலமாக காலை உணவு தயாரிக்கப்படுகிறது. இந்த உணவு சிவகாசி நேரு காலனியில் உள்ள சமுதாயக் கூடத்தில் தயாரிக்கப்படுகிறது. ஆனால் இங்கு சுகாதாரமற்ற முறையில் உணவு தயாரிக்கப்படுவதாக பெற்றோர் குற்றம் சாட்டுகின்றனர். உணவு தயாரிக்கும் இடத்தில் கழிவு நீர் தேங்கியுள்ளது. தவிர கழிவுகள் உணவு தயாரிக்கும் இடத்திலேயே கொட்டப்படுவதால் மாடு, நாய்கள் சர்வ சாதாரணமாக நடமாடி கழிவுகளை மட்டுமல்லாது தயாரிக்கப்பட்ட உணவையும் சாப்பிடுகின்றன. எனவே இங்கு தயாரிக்கப்படும் உணவு சுகாதாரமற்ற முறையில் உள்ளது. இதனால் பெற்றோர் அச்சத்தில் உள்ளனர். எனவே இது குறித்து அதிகாரிகள் ஆய்வு செய்து மாணவர்களுக்கு சுகாதாரமான முறையில் உணவு தயாரிப்பதை உறுதி செய்ய வேண்டுமென பெற்றோர் எதிர்பார்க்கின்றனர்.