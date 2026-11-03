நாரணாபுரம் துவக்கப்பள்ளியில் சேதம் அடைந்துள்ள கட்டடம் :பெற்றோர் அச்சம்
நாரணாபுரம் துவக்கப்பள்ளியில் சேதம் அடைந்துள்ள கட்டடம் :பெற்றோர் அச்சம்
UPDATED : நவ 02, 2026 05:52 PM
ADDED : நவ 02, 2026 05:45 PM
சிவகாசி: சிவகாசி அருகே நாரணாபுரம் ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி வளாகத்தில் சேதம் அடைந்துள்ள பள்ளி கட்டடத்தால் பெற்றோர் அச்சத்தில் உள்ளனர்.
சிவகாசி அருகே நாரணாபுரம் ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளியில் 210 மாணவர்கள் படிக்கின்றனர்: இந்தப் பள்ளி வளாகத்தில் 1993 ல் கட்டப்பட்ட கட்டடம் நான்கு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு வரை பயன்பாட்டில் இருந்தது. சேதமடைந்து விட்டதால் தற்போது பயன்பாட்டில் இல்லை. இந்த சேதமடைந்த கட்டடத்தை கடந்துதான் குடியிருப்புகளுக்கு மக்கள் செல்ல வேண்டும்.
மேலும் அருகிலேயே கோயில் உள்ளதால் எப்பொழுதும் மக்கள் நடமாட்டம் இருக்கும். பள்ளி மாணவர்கள் விபரீதம் அறியாமல் சேதமடைந்த கட்டடத்தின் அருகிலேயே விளையாடுகின்றனர். எனவே இக்கட்டடத்தை அகற்ற வேண்டும் என பள்ளி நிர்வாகம் சார்பில் பலமுறை புகார் கொடுக்கப்பட்டு எந்தவித நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை. மக்கள் நடமாடும் போதோ, பள்ளி வேலை நேரத்திலோ கட்டடம் இடிந்து விழுந்தால் மிகப்பெரிய அசம்பாவிதம் ஏற்பட்டு விடும். எனவே அசம்பாவிதம் ஏதும் ஏற்படும் முன்பு சேதம் அடைந்த கட்டடத்தை இடித்து அகற்ற வேண்டும் என மக்கள் எதிர்பார்க்கின்றனர்.