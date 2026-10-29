சேதமடைந்த சமுதாயக் கூடத்தில் அங்கன்வாடி குழந்தைகளை அனுப்ப தயங்கும் பெற்றோர்
சேதமடைந்த சமுதாயக் கூடத்தில் அங்கன்வாடி குழந்தைகளை அனுப்ப தயங்கும் பெற்றோர்
UPDATED : அக் 28, 2026 11:31 PM
ADDED : அக் 28, 2026 05:14 PM
சிவகாசி: சிவகாசி அருகே திருத்தங்கல் வையன் வீதியில் அங்கன்வாடி மையம் சேதமடைந்த சமுதாய கூடத்தில் இயங்குவதால் குழந்தைகளை அனுப்ப பெற்றோர் தயங்குகின்றனர்.
திருத்தங்கல் வையன் வீதியில் 20 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு அங்கன்வாடி மையம் கட்டப்பட்டது. இங்கு இப்பகுதி குழந்தைகள் படித்த நிலையில் சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு அங்கன்வாடி மையம் கட்டடம் சேதமடைந்தது. இதனைத் தொடர்ந்து அங்கன்வாடி தனியார் கட்டடத்தில் வாடகைக்கு இயங்கி வந்தது. அங்கு இட நெருக்கடி ஏற்பட்டதால் ஐந்து மாதங்களுக்கு முன்பு அதே பகுதியில் உள்ள சமுதாயக் கூடத்தில் இயங்கியது. ஆனால் 15 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு கட்டப்பட்ட சமுதாயக்கூடம் தற்போது சேதம் அடைந்துள்ளது. மழைக்காலங்களில் மழை நீர் கட்டடத்தின் உள்ளே இறங்குகின்றது. இதனால் சமுதாயக்கூடம் எப்போது வேண்டுமானாலும் இடியும் தருவாயில் உள்ளது. ஆனாலும் வேறு வழியே இன்றி அங்கன்வாடி தொடர்ந்து செயல்படுகின்றது. மேலும் இதனைச் சுற்றிலும் கழிவு நீர் தேங்கியுள்ள நிலையில் குழந்தைகள் அடிக்கடி தொற்று நோயால் பாதிக்கப்படுகின்றனர். எனவே அங்கன் வாடி மையத்திற்கு என தனி கட்டடம் கட்டி பயன்பாட்டிற்கு கொண்டு வர வேண்டும் என பெற்றோர் எதிர்பார்க்கின்றனர்.