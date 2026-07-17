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திருத்தங்கலில் பஸ் ஸ்டாப்களில் நிழற்குடையின்றி பயணிகள் அவதி

திருத்தங்கலில் பஸ் ஸ்டாப்களில் நிழற்குடையின்றி பயணிகள் அவதி

UPDATED : ஜூலை 13, 2026 04:33 PM

ADDED : ஜூலை 13, 2026 04:31 PM

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UPDATED : ஜூலை 13, 2026 04:33 PM ADDED : ஜூலை 13, 2026 04:31 PM

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சிவகாசி:சிவகாசி அருகே திருத்தங்கலில் உள்ள ஐந்து பஸ் ஸ்டாப்களிலும் நிழற்குடைகள் இல்லாததால் பயணிகள் . பள்ளி மாணவர்கள் அவதிப்படுகின்றனர்.

திருத்தங்கலில் இருந்து பல்வேறு பணி நிமித்தமாக மக்கள் பள்ளி, கல்லுாரி மாணவர்கள் விருதுநகர் மதுரை , உள்ளிட்ட பல்வேறு நகரங்களுக்கு செல்கின்றனர். இதேபோல் பல்வேறு பணிகள் நிமித்தமாக வெளியூர்களில் இருந்து மக்கள் திருத்தங்கல் வருகின்றனர். திருத்தங்கலில் காளியம்மன் கோயில், அண்ணாதுரை சிலை, பெருமாள் கோயில், மாரியம்மன் கோயில், கருப்பசாமி கோயில் என அடுத்தடுத்த பஸ் ஸ்டாப்கள் உள்ளன. திருத்தங்கலில் இருந்து வெளியூர் செல்கின்ற மக்கள் இந்த பஸ் ஸ்டாப்களில் காத்திருந்துதான் பஸ் ஏறி செல்கின்றனர். ஆனால் எந்த பஸ் ஸ்டாப்பிலுமே நிழற்குடை அமைக்கப்படவில்லை. இதனால் மக்கள் திறந்த வெளியிலேயே பஸ்சிற்காக காத்திருக்க வேண்டியுள்ளது.

மழை, வெயில் காலங்களில் பெரிதும் சிரமப்படுகின்றனர். அருகில் ஒதுங்குவதற்கு கடையில் கூட இல்லாத நிலையில் மக்கள், பள்ளி மாணவர்கள் பெரிதும் அவதிப்படுகின்றனர். எனவே இங்கு பயணிகள் நிழற்குடை அமைக்க வேண்டும் என மக்கள் எதிர்பார்க்கின்றனர்.

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