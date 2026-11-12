இ.எஸ்.ஐ., காலனியில் பாதியில் நிற்கும் பேவர் பிளாக் ரோடு
இ.எஸ்.ஐ., காலனியில் பாதியில் நிற்கும் பேவர் பிளாக் ரோடு
UPDATED : நவ 11, 2026 11:22 PM
ADDED : நவ 11, 2026 07:37 PM
ராஜபாளையம்: ராஜபாளையம் அருகே கல்வெட்டு வைத்துள்ள படி ரோடு அமைக்காமல் பாதையில் பேவர் பிளாக் சாலை உள்ளதால் சகதியில் அவதிக்குள்ளாவதாக மக்கள் புகார் தெரிவித்துள்ளனர்.
ராஜபாளையம் தெற்கு வெங்கா நல்லுார் ஊராட்சி இ.எஸ்.ஐ., காலனி பகுதியில் 500க்கும் அதிகமானோர் வசிக்கின்றனர். இப்பகுதியில் 2020-21 ஊராட்சி ஒன்றிய பொது நிதியின் கீழ் பேவர் பிளாக் ரோடு மற்றும் கழிவுநீர் கால்வாய் அமைக்க ரூ.9.90 லட்சம் நிதி ஒதுக்கப்பட்டது.
இதன்படி இ.எஸ்.ஐ காலனி இந்திரா நகர் அப்பன சாமி கடை முதல் வரை கடைசி வரை உள்ள பகுதிக்கு பேவர் பிளாக் ரோடு அமைக்கப்பட்டதாக கல்வெட்டு வைத்து சென்று விட்டனர்.
ஆனால் பாதி வரை பேவர் பிளாக் பணியை முடித்து சென்றுள்ளதால் ஆண்டு கணக்கில் மண் ரோட்டில் சகதியுடன் இப்பகுதியினர் சிக்கலுக்கு உள்ளாகி வருகின்றனர்.
அதிகாரிகள், ஒப்பந்ததாரர்களிடம் கேட்டதற்கு ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்ட நீதி அளவிற்கு மட்டும் சாலை அமைக்கப்பட்டுள்ளது கூடுதல் நிதி ஒதுக்கினால் கூடுதல் பணிகள் மேற்கொள்வதாக முடித்துச் சென்றுள்ளனர்.
எனவே பாதியில் விடுபட்டுள்ள சாலை பணிகளை மாவட்ட நிர்வாகம் சரி செய்ய வேண்டும் என கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.