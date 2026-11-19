சிவகாசி –ஸ்ரீவில்லிபுத்துார் ரோட்டில் நடமாடும் மாடுகள் வாகன ஓட்டிகள் அவதி
சிவகாசி –ஸ்ரீவில்லிபுத்துார் ரோட்டில் நடமாடும் மாடுகள் வாகன ஓட்டிகள் அவதி
UPDATED : நவ 17, 2026 04:36 PM
ADDED : நவ 17, 2026 04:34 PM
சிவகாசி: சிவகாசி ஸ்ரீவில்லிபுத்துார் மெயின் ரோட்டில் நடமாடும் மாடுகளால் வாகன ஓட்டிகள் விபத்தில் சிக்குகின்றனர். ரோட்டில் திரியும் மாடுகளை அகற்றுவதற்கு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என எதிர்பார்க்கின்றனர்.
சிவகாசி சாட்சியாபுரம் வழியாக ஸ்ரீவில்லிபுத்துார் செல்லும் ரோடு எப்பொழுதுமே போக்குவரத்து நிறைந்திருக்கும். ஸ்ரீவில்லிபுத்துார் செல்லும் மெயின் ரோட்டில் ஹவுசிங் போர்டு அருகே எந்நேரமும் மாடுகள் நடமாடுகின்றது. நேற்று ஒரே நேரத்தில் 25 மாடுகள் ரோட்டிலேயே படுத்திருந்தன. இதனால் எந்த வாகனமும் எளிதில் சென்று வர முடியவில்லை. தர்ணா செய்வது போல் மாடுகள் ஒரு மணி நேரத்திற்கு மேலாக ரோட்டிலேயே படுத்திருந்ததால் போக்குவரத்தும் பாதிக்கப்பட்டது. போக்குவரத்து நிறைந்த ரோட்டில் தினமும் மாடுகள் நடமாடுவதால் அனைத்து வாகன ஓட்டிகளும் சிரமப்படுவதோடு விபத்திலும் சிக்குகின்றனர். மாடுகள் விலகிச் செல்வதற்காக ஹாரன் அடித்தாலும் இவைகள் கொஞ்சம் கூட நகர்வதில்லை. ஒரு சில மாடுகள் பயந்து ஓடி வாகன ஓட்டிகளை விபத்திற்கு உள்ளாக்குகிறது. அவசரத்திற்கு வருகின்ற ஆம்புலன்ஸ் வாகனத்திற்கும் இதே நிலைதான் ஏற்படுகின்றது. எனவே இப்பகுதியில் நடமாடுகின்ற மாடுகளை அகற்றுவதற்கு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என வாகன ஓட்டிகள் எதிர்பார்க்கின்றனர்.