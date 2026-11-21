கொசு உற்பத்தி சுற்றுப்புறத்தை வைத்திருந்தால் அபராதம்
கொசு உற்பத்தி சுற்றுப்புறத்தை வைத்திருந்தால் அபராதம்
UPDATED : நவ 21, 2026 08:26 PM
ADDED : நவ 21, 2026 08:26 PM
விருதுநகர்: வீடுகள், குடியிருப்புகள், வணிக நிறுவனங்கள், தொழிற்சாலைகளின் சுற்றுப்புறங்களில் கொசுப்புழு உற்பத்தியாகும் வகையில் தண்ணீர் தேங்க வைத்திருப்பது கண்டறியப்பட்டால் அபராதம் விதிக்கப்படும் என விருதுநகர் மாவட்ட சுகாதார அலுவலர் யசோதாமணி தெரிவித்துள்ளார்.
அவரது செய்திக்குறிப்பு: மாவட்டத்தில் டெங்கு தீவிர தடுப்பு நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படுகிறது. வீடுகள், குடியிருப்புகள், வணிக நிறுவனங்கள், ஆலைகள், சுற்றுப்புறங்களில் தண்ணீர் தேங்காமல் பராமரிக்க வேண்டும். தண்ணீர் சேகரித்து வைக்கும் பாத்திரங்களை மூடி வைக்க வேண்டும். அவற்றை வாரம் ஒரு முறை ப்ளீச்சிங் பவுடர் கொண்டு சுத்தம் செய்ய வேண்டும்.
கொசுப்புழு உற்பத்தியாகும் வகையில் தண்ணீர் தேங்க வைத்திருப்பது கண்டறியப்பட்டால் உள்ளாட்சி அமைப்புகள் மூலம் ஆய்வு செய்யப்பட்டு அபராதம் விதிக்கப்படும்.
காய்ச்சல், தலைவலி, உடல்வலி ஆகிய அறிகுறிகள் இருந்தால் அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்கள், அரசு மருத்துவமனையில் மருத்துவ பரிசோதனை செய்து காய்ச்சல் பாதிப்பு இருந்தால் சிகிச்சை பெற வேண்டும், என்றார்.