/உள்ளூர் செய்திகள்/விருதுநகர்/நவ.12ல் ஓய்வூதியர்கள் குறைதீர் கூட்டம்
ADDED : நவ 01, 2026 02:58 PM
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விருதுநகர்: விருதுநகர் கலெக்டர் அலுவலகத்தில் ஓய்வூதியர்கள் குறைதீர்க்கும் நாள் கூட்டம் கலெக்டர் ஷரண்யா அறி தலைமையில் நவ.12ல் மாலை 4:00 மணிக்கு நடக்கிறது.
இதில் ஓய்வூதியம், பலன்கள் பெறுவதில் குறைபாடுகள் இருந்தால் நாளை முதல் நவ.5 வரை கலெக்டர் ஷரண்யா அறிக்கு இரட்டை பிரதிகளில் ஓய்வூதியர் குறைதீர் நாள் மனு என குறிப்பிட்டு அனுப்பி வைக்கலாம்.
ஓய்வூதியர்கள், குடும்ப ஓய்வூதியர்களுக்கு உள்ள குறைகள் குறித்து அரசு அலுவலர்களுடன் விவாதித்து, குறைகளை தீர்க்க தேவையான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என மாவட்ட நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது.