ரோட்டின் இருபுறமும் வாகனங்கள் அவதியில் சாத்துார் மக்கள்
ரோட்டின் இருபுறமும் வாகனங்கள் அவதியில் சாத்துார் மக்கள்
ADDED : ஜூலை 26, 2026 12:25 AM
சாத்துார்: சாத்துார் வடக்குரத வீதியில் ரோட்டின் இருபுறமும் கனரக வாகனங்கள் நிறுத்தப்படுவதால் நெரிசலில் சிக்கி மக்கள் அவதிக்குள்ளாகி வருகின்றனர்.
சாத்துார் வடக்கு ரத வீதி நகரின் மையப் பகுதியில் அமைந்துள்ளது. அம்மா உணவகம், தனியார் திருமண மண்டபங்கள், காய்கனி மார்க்கெட் ,தனியார் நிதி நிறுவனங்கள், அரிசி கடைகள், எலக்ட்ரானிக்ஸ் கடைகள் செயல்பட்டு வருகின்றன.
இதனால் காலை முதல் மாலை வரை எங்கு மக்கள் நடமாட்டம் அதிக அளவில் காணப்படுகிறது. மேலும் அரசியல் கட்சியினரும் ஆர்ப்பாட்டம், அன்னதானம் வழங்குவது போன்ற நிகழ்ச்சிகளையும் வடக்கு ரத வீதியில் வைத்து நடத்துகின்றனர்.
இந்த ரோட்டின் வழியாகவே நாடார் கீழத்தெரு , பாரதி தெரு, முனிசிபல் காலனிக்கும், தேரடி கீழத்தெரு பகுதிகளுக்கு மக்கள் வந்து செல்ல வேண்டிய நிலை உள்ளது. மேலும் வடக்கு ரத வீதியில் அதிக அளவில் சாலையோர ஆக்கிரமிப்பு கடைகளும் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகின்றன.
இந்த நிலையில் இந்த ரோட்டில் அதிகளவு கனரக வாகனங்கள் ரோட்டில் இரு பக்கமும் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் ஆட்டோக்களும் லோடு வேன்களும் அதிக அளவில் நிறுத்தப்படுவதால் நாளுக்கு நாள் இந்த பகுதியில் போக்குவரத்து நெரிசல் அதிகரித்து வருகிறது.
காலை, மாலை நேரங்களில் பள்ளிகளுக்கு சென்று திரும்பும் மாணவர்களும் காய்கனி மார்க்கெட்டுக்கு வந்து செல்லும் சிறு வியாபாரிகளும் நெரிசலில் சிக்கி விபத்துக்குள்ளாகி காயங்கள் அடைகின்றனர்.
எனவே வடக்கு ரத வீதியில் உள்ள வணிக வளாகங்களுக்கு பொருட்களை ஏற்றி வரும் கனரக வாகனங்கள் வந்து செல்ல நேர கட்டுப்பாடு விதிப்பதுடன் ரோடு ஓரத்தில் கனரக வாகனங்கள் தொடர்ந்து நிற்பதை தவிர்க்கவும், இப்பகுதியில் ஏற்படும் நெரிசலில் சிக்கி மக்கள் அவதிக்குள்ளாவதை தடுக்கவும் போக்குவரத்து போலீசார் உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டுமென பகுதி மக்கள் வலியுறுத்தி உள்ளனர்.