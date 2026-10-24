கல்குவாரிகளில் வெடிவைத்து பாறைகள் தகர்ப்பு விவசாய பணிகள் செய்ய முடியாமல் மக்கள் தவிப்பு
கல்குவாரிகளில் வெடிவைத்து பாறைகள் தகர்ப்பு விவசாய பணிகள் செய்ய முடியாமல் மக்கள் தவிப்பு
UPDATED : அக் 23, 2026 07:59 PM
ADDED : அக் 23, 2026 07:56 PM
திருச்சுழி: திருச்சுழி அருகேயுள்ள கிராமங்களில் இயங்கும் கல்குவாரிகளில் தொடர்ந்து அதிக திறன் உள்ள வெடிகளை வைத்து பாறைகளை தகர்ப்பதால் விவசாய பணிகள் செய்ய முடியாமல் மக்கள் தவிக்கின்றனர்.
திருச்சுழி அருகே ஆலடிபட்டி, சுண்டகோட்டை, கல்லூரணி, கல்யாணசுந்தரபுரம், கொட்டம் உள்ளிட்ட கிராமங்களில் 10 க்கும் மேற்பட்ட கல்குவாரிகள் உள்ளன. பாறைகளை தகர்க்க பயன்படுத்தப்படும் அதிக திறன் கொண்டவையாக இருப்பதால் வெடிக்கும் போது, பாறைகள் அருகில் உள்ள விவசாய நிலங்களில் விழுகிறது. மேலும் அதிலிருந்து வெளியாகும் கல் தூசிகள் சுண்ணாம்பு ஆகியவை பறந்து விவசாய பயிர்களின் மீது படிந்து விடுகின்றன. இதனால் பயிர்களில் ஒளிச்சேர்க்கை மகரந்த சேர்க்கை நடைபெறாமல் விளைச்சல் பாதிக்கப்படுகிறது.
ஆலடிபட்டி பகுதியில் 10 நாட்களுக்கு முன்பு,அந்தப் பகுதியில் உள்ள குவாரியில் வெடித்த வெடிகளால் பாறைகள் விளை நிலங்களில் விழுந்து உள்ளன. குறிப்பிட்ட நேரத்தில் தான் பாறைகளை வெடி வைக்க வேண்டும் என்ற விதிகள் இருந்தும் அதை பின்பற்றுவது இல்லை நினைத்த நேரத்தில் வெடிகளை வைப்பதால் விவசாய பணிகளை செய்ய முடியாமல் மக்கள் தவிக்கின்றனர்.
தற்போது தொடர் மழையால் விவசாயப் பணிகள் மும்முரமாக நடக்கின்ற நிலையில், குவாரிகளின் வெடி வைப்பதால் மக்கள் பணிகளை செய்ய முடியாமலும் பயத்துடனும் செல்ல வேண்டியுள்ளது.
வருவாய்த்துறை, மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரியம் உள்ளிட்ட அரசு இயந்திரங்கள் மௌனம் காக்கிறது.
மாவட்ட நிர்வாகம் கல் குவாரிகளில் ஆய்வு செய்து அதிக திறன் கொண்ட வெடிகளை வெடித்து பாறைகளை தகர்ப்பவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுப்பதுடன் குவாரிகளை மூட வேண்டுமென அப்பகுதி மக்கள் விரும்புகின்றனர்.