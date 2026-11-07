எம்.எல்.ஏ.,வை முற்றுகையிட்ட மக்கள்

UPDATED : நவ 06, 2026 07:44 PM
ADDED : நவ 06, 2026 07:33 PM
விருதுநகர்: விருதுநகரில் குடிநீர் தேவையை பூர்த்தி செய்ய கோரி எம்.எல்.ஏ., செல்வத்தை முற்றுகையிட்டனர்.
விருதுநகர் அய்யனார் நகர் பகுதியில் நன்றி தெரிவிக்க எம்.எல்.ஏ., செல்வம் வந்தார். அவர் பேசிக் கொண்டிருந்த போது, அப்பகுதி மக்கள் தாங்கள் அமைத்த தற்காலிக தடுப்பணையை அகற்றக் கூடாது என வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டனர்.
இப்பகுதியில் ஆழ்துளை கிணற்று நீரின் டி.டி.எஸ்., 2000க்கும் மேல் ஆனதால், குடிநீர் தேவையை பூர்த்தி இப்பகுதி மக்களே கவுசிகா நதி குறுக்கே தடுப்பணை அமைத்துள்ளனர். இதை அகற்ற நீர்வளத்துறையினர் முயற்சித்த போது பிரச்னை ஏற்பட்டது.
இந்நிலையில் எம்.எல்.ஏ., செல்வம் இதற்கு தீர்வு காண வேண்டும் என பல நாட்களாக அவரை காண முயன்றனர். நேற்று அந்த பகுதிக்கே அவர் வந்த நிலையில், தற்காலிக தடுப்பணையை நிரந்தரமாக கட்டித்தர வேண்டுமே தவிர அகற்றக் கூடாது என அப்பகுதியினர் வாக்குவாதம் செய்தனர்.
எம்.எல்.ஏ., நீர்வளத்துறை உடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி தீர்வு காணப்படும் என்றார்.