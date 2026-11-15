மம்சாபுரத்தில் சேதமான மேல்நிலை குடிநீர் தொட்டி மக்கள் அச்சம்
மம்சாபுரத்தில் சேதமான மேல்நிலை குடிநீர் தொட்டி மக்கள் அச்சம்
UPDATED : நவ 14, 2026 05:27 PM
ADDED : நவ 14, 2026 05:24 PM
சிவகாசி: வெம்பக்கோட்டை ஒன்றியம் மம்சாபுரத்தில் ரோட்டோரத்தில் சேதமடைந்து உயிர் பலி வாங்க காத்துக் கொண்டிருக்கும் மேல்நிலை குடிநீர் தொட்டியால் மக்கள் அச்சத்தில் உள்ளனர்.
வெம்பக்கோட்டை ஒன்றியம் மம்சாபுரத்தில் ரோட்டோரத்தில் 40 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு கட்டப்பட்ட 60 ஆயிரம் லிட்டர் கொள்ளளவுடன் கூடிய மேல்நிலை குடிநீர் தொட்டி முற்றிலும் சேதம் அடைந்துள்ளது. துாண்கள் அடி முதல் உச்சி வரை சிமெண்ட் பெயர்ந்து கம்பிகளால் தாங்கி நிற்கின்றது. தவிர தற்போதும் பயன்பாட்டில் உள்ள இத்தொட்டியில் இருந்து தண்ணீர் கசிகின்றது. அவ்வப்போது தொட்டியில் இருந்து சிமெண்ட் பெயர்ந்து கீழே விழுகின்றது. தொட்டியின் அருகிலேயே நுாலகம் உள்ளது. ரோட்டோரத்தில் இருப்பதால் தொட்டியை கடந்து தான் அனைத்து வாகனங்களும் சென்று வருகின்றன. மேலும் தொட்டியை கடந்து தான் அருகில் உள்ள உயர்நிலைப் பள்ளிக்கு மாணவர்கள் சென்று வருகின்றனர். மக்கள் நடமாடும் போது தொட்டி இடிந்து விழுந்தால் மிகப்பெரிய அசம்பாவிதம் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. எனவே உடனடியாக தொட்டியை இடித்து அகற்ற வேண்டும் என மக்கள் எதிர்பார்க்கின்றனர்.