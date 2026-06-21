மம்சாபுரத்தில் சுகாதாரக் கேடு நோய் அச்சத்தில் மக்கள்
மம்சாபுரத்தில் சுகாதாரக் கேடு நோய் அச்சத்தில் மக்கள்
UPDATED : அக் 21, 2026 04:28 PM
ADDED : அக் 21, 2026 04:24 PM
ஸ்ரீவில்லிபுத்துார்: ஸ்ரீவில்லிபுத்துார் மம்சாபுரம் பேரூராட்சியில் சுகாதார கேடு காணப்படுவதால் மக்கள் நோய் பாதிப்பு அச்சத்திற்கு ஆளாகி வருகின்றனர்.
இங்கு 10 ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட மக்கள் வசித்து வரும் நிலையில் ராஜபாளையம், ஸ்ரீவில்லிபுத்துார், செண்பகத் தோப்பு மாநில நெடுஞ்சாலையின் இருபுறமும் உள்ள வாறுகால்கள் அடைப்பட்டு கழிவுகள் தேங்கி சுகாதாரகேடு காணப்படுகிறது. மெயின் ரோட்டில் பல இடங்களில் கழிவு நீர் ரோட்டில் வழிந்து ஓடுகிறது .இதே போல் அனைத்து தெருக்களிலும் சுகாதாரக் கேடு காணப்படுகிறது. தற்போது மழைக்காலம் துவங்கி உள்ளதால் நோய் பாதிப்பு ஏற்படுமோ என மக்கள் அச்சம் அடைந்து வருகின்றனர்.
இதனை தவிர்க்க அனைத்து பகுதிகளிலும் முழு அளவில் தூய்மை பணியை மேற்கொண்டு, கிருமி நாசினி தெளிக்க பேரூராட்சி நிர்வாகம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என மக்கள் எதிர்பார்க்கின்றனர்.