UPDATED : நவ 21, 2026 06:12 PM
ADDED : நவ 21, 2026 06:10 PM
சிவகாசி: சிவகாசி அருகே நடுவபட்டியில் சேதமான குடிநீர் தொட்டியால் அச்சத்தில் உள்ள மக்கள் உடனடியாக இடித்து அகற்ற எதிர்பார்க்கின்றனர்.
சிவகாசி அருகே நடுவப்பட்டியில் துணை சுகாதார நிலையம் அருகே 30 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு 30 ஆயிரம் லிட்டர் கொள்ளளவு உடைய மேல்நிலை குடிநீர் தொட்டி கட்டப்பட்டது.
இதில் இருந்து குடியிருப்புகளுக்கு குடிநீர் விநியோகம் செய்யப்பட்டது. தற்போது தொட்டி முற்றிலும் சேதமடைந்து துாண்கள் வெறும் கம்பிகளால் தாங்கி நிற்கிறது. இடிந்து விழும் நிலையில் இருப்பதால் தற்போது குடிநீர் ஏற்றவில்லை. இடிந்த தொட்டி அருகில் நுாலகம், குடியிருப்புகள் உள்ளன.
சிறுவர்கள் விபரீதம் அறியாமல் சேதமடைந்த தொட்டியின் அருகில் விளையாடுகின்றனர். மக்கள் நடமாடும்போது தொட்டி இடிந்து விழுந்தால் பெரும் அசம்பாவித வாய்ப்பு உள்ளது.
எனவே சேதமான தொட்டியை உடனடியாக இடித்து அகற்றி புதிய குடிநீர் தொட்டி கட்ட வேண்டும் என மக்கள் எதிர்பார்க்கின்றனர்.