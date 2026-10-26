புறக்கணிக்கும் வெற்றி பயண பஸ்களால் கூமாபட்டி மக்கள் அவதி
புறக்கணிக்கும் வெற்றி பயண பஸ்களால் கூமாபட்டி மக்கள் அவதி
UPDATED : அக் 25, 2026 03:26 PM
ADDED : அக் 25, 2026 03:24 PM
வத்திராயிருப்பு: பிளவக்கல் பெரியாறு அணையில் இருந்து குற்றாலம், அருப்புக்கோட்டைக்கு இயங்கும் வெற்றி பயண பஸ்கள், கூமாபட்டி பஸ் ஸ்டாண்டிற்கு வந்து செல்லாததால் அப்பகுதியினர் சிரமத்திற்கு ஆளாகி வருகின்றனர்.
வத்திராயிருப்பு அரசு பஸ் டிப்போவின் மூலம் பிளவக்கல் பெரியாறு அணையில் இருந்து வத்திராயிருப்பு, கோட்டையூர், அழகாபுரி, எரிச்சநத்தம், விருதுநகர் வழியாக அருப்புக்கோட்டைக்கும், கிருஷ்ணன்கோவில், ஸ்ரீவில்லிபுத்துார், ராஜபாளையம் வழியாக குற்றாலத்திற்கும் இயங்கும் வெற்றி பயண பஸ்கள் வரும்போதும், போகும்போதும் கூமாபட்டி பஸ் ஸ்டாண்டுக்கு வந்து செல்லாமல் பைபாஸ் ரோடு வழியாக பிளவக்கல் அணை செல்கிறது.
இதனால் கூமாபட்டி பஸ் ஸ்டாண்ட்டை சுற்றியுள்ள பகுதிகளை சேர்ந்த மக்கள் இந்த பஸ்களில் பயணிக்க முடியாத நிலை ஏற்பட்டு வருகிறது.
எனவே வெற்றி பயணம் பஸ்கள் கூமாபட்டி பஸ் ஸ்டாண்ட் வந்து செல்ல அரசு போக்குவரத்து கழக நிர்வாகம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டுமென அப்பகுதி மக்கள் எதிர்பார்க்கின்றனர்.