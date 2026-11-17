முழுமை பெறாத தாமிரபரணி குடிநீர் திட்ட பணிகள் விரைந்து முடிக்க சிவகாசி மக்கள் எதிர்பார்ப்பு
முழுமை பெறாத தாமிரபரணி குடிநீர் திட்ட பணிகள் விரைந்து முடிக்க சிவகாசி மக்கள் எதிர்பார்ப்பு
UPDATED : நவ 16, 2026 04:33 PM
ADDED : நவ 16, 2026 04:30 PM
சிவகாசி: சிவகாசி மாநகராட்சியில் தாமிரபரணி கூட்டு குடிநீர் திட்டத்தை தொடங்கி வைத்து 2 ஆண்டுகளுக்கு மேலாகியும், 25 சதவீதம் இணைப்புகள் மட்டுமே மாநகராட்சி வசம் ஒப்படைக்கப்பட்டுள்ளதால், பழைய இணைப்பில் குடிநீர் வினியோகம் செய்வதால் மாநகராட்சிக்கு வருவாய் இழப்பு ஏற்படுகிறது. விரைந்து முடிக்க மக்கள் எதிர்பார்க்கின்றனர்.
சிவகாசி மாநகராட்சியின் எதிர்கால குடிநீர் தேவையை பூர்த்தி செய்யும் வகையில் 2018 ல் ரூ.170 கோடியில் தாமிரபரணி கூட்டு குடிநீர் திட்டம் தொடங்கப்பட்டது. இதற்காக தமிழ்நாடு குடிநீர் வடிகால் வாரியம் சார்பில் தென்காசி மாவட்டம் சங்கரன்கோவிலில் இருந்து 54 கிலோ மீட்டர் தொலைவுக்கு குழாய் பதிக்கப்பட்டு, வெம்பகோட்டையில் நீரேற்று நிலையமும், சிவகாசி பகுதியில் 19 மேல்நிலை குடிநீர் தொட்டிகளும் அமைக்கப்பட்டது. மாநகராட்சி 25 மண்டலங்களாக பிரிக்கப்பட்டு 370 தெருக்களில் 191 கிலோ மீட்டர் தொலைவுக்கு குழாய்கள் பதிக்கப்பட்டு, 38,630 வீடுகளுக்கு குடிநீர் இணைப்பு வழங்கப்பட்டு, வீடுகளுக்கு மீட்டர் பொருத்தப்பட்டது.
தாமிரபரணி கூட்டு குடிநீர் திட்டத்தில் குடிநீர் வினியோகத்தை 2023 மே மாதம் சங்கரன்கோவிலில் துவக்கப்பட்டது. இத்திட்டத்தின் கீழ் தற்போது மாநகராட்சிக்கு தினசரி 80 லட்சம் லிட்டர் குடிநீர் வழங்கப்பட்டு வருகிறது. சோதனை ஓட்டம் முடிந்த நிலையில் மொத்தம் உள்ள 25 மண்டலங்களில் 7 மண்டலங்கள் மாநகராட்சி வசம் ஒப்படைக்கப்பட்டு விட்டது. மீதமுள்ள பகுதிகளில் பணிகள் நடக்கிறது. பழைய இணைப்பு மூலமே குடிநீர் வினியோகம் நடக்கிறது. கூட்டுக் குடிநீர் திட்டத்திற்காக வழங்கப்பட்ட இணைப்புகள் பயன்பாட்டிற்கு வந்தால் சட்டவிரோத குடிநீர் இணைப்புகள் துண்டிக்கப்படுவதுடன், மோட்டார் மூலம் குடிநீர் உறிஞ்சுவது தடுக்கப்பட்டு, மீட்டர் மூலம் அளவீடு செய்யப்படுவதால் மாநகராட்சிக்கு வருவாய் அதிகரிக்கும்.
விரைந்து பணிகளை முடித்து அனைத்து பகுதிகளுக்கும் தாமரபரணி குடிநீர் கிடைக்க நடவடிக்கை எடுக்க மக்கள் விரும்புகின்றனர்.