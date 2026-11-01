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சாலையில் ஓடும் கழிவு நீர் ராஜபாளையத்தில் மக்கள் அவதி
சாலையில் ஓடும் கழிவு நீர் ராஜபாளையத்தில் மக்கள் அவதி
UPDATED : அக் 31, 2026 05:26 PM
ADDED : அக் 31, 2026 05:24 PM
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ராஜபாளையம்: ராஜபாளையத்தில் பாதாள சாக்கடை கழிவு நீர் சாலையில் ஓடுவதால் வாகன ஓட்டிகள் குடியிருப்பு வாசிகள் அவதிக்கு உள்ளாகின்றனர்.
ராஜபாளையம் ஐ. என்.டி.யு.சி நகர் குடியிருப்பு முன்பு, மலையடிப்பட்டி ரயில்வே கேட் அருகே, புது பஸ் ஸ்டாண்டில் இருந்து பச்ச மடம் செல்லும் சாலை, போஸ் பார்க் பக்கவாட்டில் என பல்வேறு பகுதிகளில் பாதாள சாக்கடை மேன் ஹோலில் இருந்து கழிவு நீர் வெளியேறி வருகிறது.
இதனால் அப்பகுதியில் துர்நாற்றம் வீசுவதுடன், குடியிருப்பு வாசிகள் வாகன ஓட்டிகளுக்கு சுகாதார கேடு ஏற்பட்டு நோய் தொற்று பாதிப்பிற்கு உள்ளாகி வருகின்றனர்.
எனவே சாலையில் வழிந்தோடி தேங்கும் பாதாள சாக்கடை கழிவு நீரை தடுக்க நகராட்சி அதிகாரிகள் நடவடிக்கை வேண்டும் என குடியிருப்பு வாசிகள் எதிர்பார்க்கின்றனர்.