ஸ்ரீவி., ரயில்வே ஸ்டேஷனுக்கு டவுன் பஸ் வசதியின்றி மக்கள் அவதி
ஸ்ரீவி., ரயில்வே ஸ்டேஷனுக்கு டவுன் பஸ் வசதியின்றி மக்கள் அவதி
UPDATED : அக் 27, 2026 06:29 PM
ADDED : அக் 27, 2026 06:25 PM
ஸ்ரீவில்லிபுத்துார்: ஸ்ரீவில்லிபுத்துார் ரயில்வே ஸ்டேஷனுக்கு டவுன் பஸ் வசதி இல்லாமல் மக்கள் சிரமப்பட்டு வருகின்றனர்.
ஸ்ரீவில்லிபுத்துார் வழியாக மதுரை, மயிலாடுதுறை, குருவாயூர், சென்னை, கொல்லம் போன்ற நகரங்களுக்கு தினசரி ரயில்கள் இயங்கி வருகிறது. இதில் ஸ்ரீவில்லிபுத்துார், வத்திராயிருப்பு தாலுகாவை சேர்ந்த ஏராளமான மக்கள் தினமும் பயணித்து வருகின்றனர்.
ஆனால் ரயில்வே ஸ்டேஷனுக்கு வருவதற்கும், அங்கிருந்து ஸ்ரீவில்லிபுத்துார், வத்திராயிருப்பு செல்வதற்கும் பஸ் வசதி இல்லை. ஆட்டோக்களில் அதிக கட்டணம் கொடுத்து பயணிக்க வேண்டிய நிலை உள்ளது.
தற்போது சதுரகிரிக்கு அதிகளவில் வெளி மாவட்ட பக்தர்கள் வரும் நிலையில் பஸ் வசதி இல்லாமல் சிரமப்பட்டு வருகின்றனர்.
எனவே ஸ்ரீவில்லிபுத்துாரில் இருந்து சிவகாசி வழித்தடத்தில் இயங்கும் அனைத்து டவுன் பஸ்களையும் ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் ரயில்வே ஸ்டேஷன் வழியாகவும், வத்திராயிருப்பில் இருந்து ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் வரும் டவுன் பஸ்களை ரயில்வே ஸ்டேஷன் வரை தட நீட்டிப்பு செய்து இயக்குவது அவசியமாகிறது.
தற்போதுள்ள மக்கள் பிரதிநிதிகள் இதற்கு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என ஸ்ரீவில்லிபுத்துார், வத்திராயிருப்பு மக்கள் எதிர்பார்க்கின்றனர்.