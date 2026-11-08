வரலொட்டியில் ஓராண்டாக செயல்படாத குளியல் தொட்டி மக்கள் அவதி
வரலொட்டியில் ஓராண்டாக செயல்படாத குளியல் தொட்டி மக்கள் அவதி
UPDATED : நவ 07, 2026 11:24 PM
ADDED : நவ 07, 2026 04:36 PM
காரியாபட்டி: காரியாபட்டி வரலொட்டியில் மக்களின் பயன்பாட்டிற்காக அமைக்கப்பட்ட குளியல் தொட்டி, கடந்த ஓராண்டாக செயல்படாமல் இருப்பதால் அப்பகுதி மக்கள் அவதிப்படுகின்றனர்.
காரியாபட்டி வரலொட்டியில் ் குளியல் தொட்டி கட்டப்பட்டதால் அக்கிராம மக்களுக்கு மிகவும் பயனுள்ளதாக இருந்தது. ஓராண்டாக குளியல் தொட்டி பயன்பாடின்றி கிடப்பதால், மக்கள் குளிப்பதற்கும், துணி துவைப்பதற்கும் சிரமப்படுகின்றனர். இதனால் வேறு இடங்களை நாடிச் செல்ல வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.
குளியல் தொட்டியை முறையாக பராமரித்து பயன்பாட்டிற்கு கொண்டு வர வேண்டும் என பலமுறை கோரிக்கை விடுத்தும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படவில்லை. ஊராட்சி நிர்வாகம் பழுதுகளை சீரமைத்து குளியல் தொட்டியை மீண்டும் பயன்பாட்டிற்கு கொண்டு வர வேண்டும் என்பதே அக்கிராம மக்களின் எதிர்பார்ப்பாக உள்ளது.