/உள்ளூர் செய்திகள்/விருதுநகர்/10 நாளாக தண்ணீர் வரலை பொட்டல்பட்டி மக்கள் அவதி
UPDATED : நவ 07, 2026 04:27 PM
ADDED : நவ 07, 2026 04:24 PM
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ஸ்ரீவில்லிபுத்துார்: ஸ்ரீவில்லிபுத்துார் ஊராட்சி ஒன்றியம் கீழப்பொட்டல்பட்டி கிராமத்தில் ஒரு சில தெருக்களில் கடந்த 10 நாட்களாக தண்ணீர் வராததால் மிகுந்த சிரமத்திற்கு மக்கள் ஆளாகி வருகின்றனர்.
இந்த கிராமத்தில் 200 க்கும் மேற்பட்ட வீடுகள் உள்ள நிலையில் ஓரிரு நாட்கள் இடைவெளியில் தாமிரபரணி குடிநீர் சப்ளை செய்யப்பட்டு வந்தது. மற்ற நாட்களில் உள்ளூர் போர்வெல் தண்ணீரை மக்கள் பயன்படுத்தி வருகின்றனர்.
இந்நிலையில் கடந்த 10 நாட்களாக கிழக்கு பகுதி தெருக்களில் போர்வெல் தண்ணீரும் வழங்கப்படாததால் அப்பகுதி மக்கள் மிகுந்த சிரமத்திற்கு ஆளாகி வருகின்றனர். எனவே, ஊராட்சி ஒன்றிய நிர்வாகம் உடனடியாக தினமும் தண்ணீர் சப்ளை செய்ய வேண்டுமென பாதிக்கப்பட்ட தெருக்களின் மக்கள் எதிர்பார்க்கின்றனர்.