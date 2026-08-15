காரியாபட்டி பஸ் டிப்போவை காலி செய்ய இட உரிமையாளர் வற்புறுத்தல் ஊழியர்கள் கவலை
காரியாபட்டி பஸ் டிப்போவை காலி செய்ய இட உரிமையாளர் வற்புறுத்தல் ஊழியர்கள் கவலை
ADDED : ஆக 14, 2026 05:01 PM
காரியாபட்டி, ஆக. 15 -
காரியாபட்டி பஸ் டிப்போவை காலி செய்ய இட உரிமையாளர் வற்புறுத்தி வருவதால், ஊழியர்கள் கவலை அடைந்தனர்.
காரியாபட்டியில் 15 ஆண்டுகளுக்கு முன் வாடகை இடத்தில் துவக்கப்பட்ட பஸ் டிப்போ, இன்று வரை நிரந்தரமாக்கப்படாமல் உள்ளது. மாதம் ரூ. 30 ஆயிரம் வரை வாடகை வழங்கப்பட்டு வருகிறது. காரியாபட்டியில் எவ்வளவோ அரசு புறம்போக்கு நிலங்கள் இருந்தும், அதனை கைப்பற்ற முன் வராமல், யாராவது நன்கொடையாக இடம் வழங்குவார்களா என எதிர்பார்த்து காத்துக் கொண்டிருக்கின்றனர். அரசு புறம்போக்கு நிலங்களை சிலர் ஆக்கிரமிப்பு செய்து, பட்டா மாறுதல் செய்து பயன்படுத்தி வருகின்றனர். அப்படி இருக்கையில், நிரந்தரமாக்க ஏன் அரசு புறம்போக்கு நிலங்களை கையகப்படுத்த நடவடிக்கை எடுக்காமல் அலட்சியமாக இருக்கின்றனர்.
தற்போது இட உரிமையாளர் காலி செய்ய வற்புறுத்தி வருகிறார். மாற்று இடம் இல்லாததால் காலியாகி விடுமோ என ஊழியர்கள் கவலை அடைந்தனர். உயர் அதிகாரிகளும் நிரந்தர டிப்போ அமைக்க எந்த முயற்சியும் மேற்கொள்ளவில்லை என ஊழியர்கள் குற்றம்சாட்டுகின்றனர்.
காரியாபட்டியை சுற்றி ஏராளமாக கிராமங்கள் உள்ளன. டிப்போ இல்லை என்றால் அனைத்து கிராமங்களுக்கும் பஸ் வசதி கிடைப்பதில் சிக்கல் ஏற்படும். இங்கு பணியாற்றும் ஊழியர்களும் குடும்பத்தினருடன் வசிக்கின்றனர். இனி மாற்று இடத்தில் பணி வழங்கினால் குழந்தைகளின் படிப்பு பாதிக்கும் நிலை ஏற்படுமோ என கவலையில் உள்ளனர். மக்களின் நலனை கருத்தில் கொண்டு நிரந்தர டிப்போ அமைக்க தேவையான நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என எதிர்பார்ப்புடன் உள்ளனர்.