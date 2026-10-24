சாத்துாரில் கனமழையால் வீடு இடிந்து ப்ளஸ் 2 மாணவி பலி: தாய், தந்தை, சகோதரர் காயம்
சாத்துாரில் கனமழையால் வீடு இடிந்து ப்ளஸ் 2 மாணவி பலி: தாய், தந்தை, சகோதரர் காயம்
ADDED : அக் 23, 2026 08:47 PM
சாத்துார்:
விருதுநகர் மாவட்டம் சாத்துாரில் பெய்த கன மழையால் வீடு இடிந்து ப்ளஸ் 2 மாணவி முத்துச்செல்வி 17, சம்பவயிடத்தில் பலியானார். அவரது தந்தை, தாய், சகோதரர் காயமுற்றனர்.
சாத்துார் அருகே மேட்டமலையில் நேற்று முன்தினம் கனமழை பெய்தது. நேற்று முன் தினம் இரவு 10:30 மணிக்கு மேட்டமலை தெற்கு தெருவைச் சேர்ந்த செல்வத்தின் 50, மண் வீடு கன மழைக்கு இடிந்து விழுந்தது. இதில் சிக்கி அவரது மனைவி சோலையம்மாள் 48, காயமடைந்தார். மகள் முத்துச்செல்வி பலியானார். இவர் அப்பகுதியிலுள்ள மேல்நிலைப் பள்ளியில் ப்ளஸ் 2 படித்து வந்தார்.
தீயணைப்பு வீரர்கள் இடிபாடுகளில் சிக்கிக் கிடந்த செல்வம், மகன் ஆதிராஜ் ஆகியோரை லேசான காயத்துடன் மீட்டனர். சோலையம்மாள் கால் முறிந்து சாத்துார் அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டார்.
அரசு மருத்துவமனையில் அமைச்சர் ஜெகதீஸ்வரி, கலெக்டர் சரண்யா அறி அவர்களை சந்தித்து ஆறுதல் கூறினர். மேலும் நிவாரண நிதியாக ரூ.4 லட்சத்திற்கான காசோலையையும் அவர்கள் வழங்கினர்.