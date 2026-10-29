கிடைத்தது தேர்தல் பயணப்படி மகிழ்ச்சியில் போலீசார்

UPDATED : அக் 28, 2026 07:12 PM
ADDED : அக் 28, 2026 07:07 PM
ஸ்ரீவில்லிபுத்துார்: தமிழக சட்டசபை தேர்தல் முடிந்து 5 மாதங்களான நிலையில் தற்போது தீபாவளி செலவிற்கு பயன்படும் வகையில் தேர்தல் பயணப்படி வழங்கப்பட்டுள்ளதால் போலீசார் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர்.
சட்டசபை தேர்தல்: ல் அறிவிக்கப்பட்டது. மே 7 வரை தேர்தல் நடத்தை விதிமுறைகள் அமலில் இருந்தது.
தேர்தல் தேதி அறிவிக்கப்பட்ட நாள் முதல் ஒவ்வொரு சட்டசபை தொகுதியிலும் மூன்று ஷிப்டுகளாக, 24 மணி நேரமும் போலீசார் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டு வந்தனர்.இதற்காக இரண்டாம் நிலை காவலர்கள் முதல் இன்ஸ்பெக்டர் வரை அவரவர் பதவிக்கு ஏற்ப குறைந்த பட்சம் ரூ. 200 முதல் ரூ.400 வரை பயணப்படியாக வழங்கப்படும். தேர்தல் முடிந்து 5 மாதங்களான நிலையில் கடந்த வாரம் வரை பயணப்படி கிடைக்காமல்போலீசார் எப்போது கிடைக்கும் என்ற ஏக்கத்துடன் தவித்து வந்தனர்.
இந்நிலையில் கடந்த சில நாட்களுக்கு முன் பயணப்படி வழங்க தமிழக அரசு உத்தரவிட்டது. அதன்படி தற்போது இரண்டாம் நிலை போலீசாருக்கு குறைந்த பட்சம் ரூ. 8 ஆயிரத்து 400, இன்ஸ்பெக்டர்களுக்கு ரூ. 14 ஆயிரம் வரை பயணப்படியாக அவர்களது வங்கி கணக்கில் பணம் வரவு வைக்கப்பட்டுள்ளது. தீபாவளி பண்டிகைக்கு இன்னும் 10 நாட்களே உள்ள நிலையில் இதனால் போலீசார் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர்.