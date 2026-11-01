அருப்புக்கோட்டையில் அதிகரிக்கும் திருட்டுகள் அலட்சியம் காட்டும் போலீசார்
அருப்புக்கோட்டையில் அதிகரிக்கும் திருட்டுகள் அலட்சியம் காட்டும் போலீசார்
UPDATED : அக் 31, 2026 04:35 PM
ADDED : அக் 31, 2026 04:32 PM
அருப்புக்கோட்டை: அருப்புக்கோட்டையில் அதிகரித்து வரும் திருட்டுகளால் மக்கள் பீதியில் இருப்பதை போலீசார் கண்டு கொள்வது இல்லை.
அருப்புக்கோட்டையில் ஒரு வார காலமாக திருட்டு சம்பவங்கள் அதிகரித்து வருவதுடன், வீடுகளில் தொடர் திருட்டுகள் நடந்துள்ளது.
அருப்புக்கோட்டை மஹால் பஸ் ஸ்டாப், நகராட்சி புதிய பஸ் ஸ்டாண்ட் திருச்சுழி ரோடு உள்ளிட்ட பகுதிகளில் பஸ்களுக்காக காத்திருக்கும் கூட்டம் அதிகமாக உள்ளது. தீபாவளி பண்டிகை என்பதால் நாளுக்கு நாள் கூட்டம் அதிகமாகிக் கொண்டே வருகிறது. இதே சமயம் பஸ் ஸ்டாப்புகளில் பஸ் ஏறுபவர்கள் பைகளில் பர்ஸ்கள் அபகரிப்பு, செயின் பறிப்பு சம்பவங்களும் அதிகரித்து உள்ளன. நேற்று முன்தினம் மஹால் பஸ் ஸ்டாப்பில் பஸ் ஏற வந்த ஒரு பெண்ணிடம் கட்டைப்பையில் வைத்திருந்த பர்ஸ் திருடு போனது. 2 நாட்களுக்கு முன்பு, விருதுநகர் ரோட்டில் நடந்து வந்து கொண்டிருந்த ஒரு பெண்ணிடம் செயின் பறிப்பு நடந்துள்ளது. திருநகரம் பகுதி மலையரசன் வீட்டில் 5 ஆயிரம், அதே பகுதியைச் சேர்ந்த பெரியசாமி வீட்டில் காப்பர் கம்பிகள் திருட்டு, கந்தசாமி வீட்டில் 30 ஆயிரம் பணம், 6 பவுன் நகை உள்ளிட்ட சம்பவங்கள் 2 நாட்களுக்கு முன்பு, ஒரே நாளில் நடந்துள்ளது. ஒரு வாரத்திற்கு முன்பு, திருநகரம் பகுதியைச் சேர்ந்த மூதாட்டி வீட்டில் இருபதாயிரம் ரூபாய் திருடு போனது. இந்தப் பகுதியில் மட்டும் அதிக அளவில் திருடு நடந்துள்ளது.
முக்கியமான பஸ் ஸ்டாப்புகளில் போதுமான போலீசார்களை பாதுகாப்பு பணியில் நிறுத்தப்படுவது இல்லை.
மாவட்ட போலீஸ் நிர்வாகம் கூடுதல் போலீசார்களை பணியில் அமர்த்தி திருட்டுச் சம்பவங்களில் இருந்து மக்களை பாதுகாக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.