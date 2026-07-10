﻿ போலீஸ் செய்தி: விருதுநகர்

ADDED : ஜூலை 10, 2026 03:08 AM
பெண் தற்கொலை
ராஜபாளையம்: கோதை நாச்சியார்புரத்தை சேர்ந்தவர் கிருஷ்ணசாமி. மனைவி ராமலட்சுமி 35, மகன் மகள் உள்ளனர். சில மாதங்களுக்கு முன் மனைவி ராமலட்சுமி வெளியூருக்கு வைத்தியம் பார்க்க அழைத்துச் சென்று டூவீலரில் திரும்பும்போது கீழே விழுந்ததில் காயம் ஏற்பட்டு சிகிச்சை அளித்துள்ளனர். இந்நிலையில் கணவர் வேலைக்கு சென்றிருந்தபோது தனியாக வீட்டில் இருந்த ராமலட்சுமி துாக்கிட்டு இறந்த நிலையில் கிடந்துள்ளார். தெற்கு போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.
வேலை வாங்கி தருவதாக ரூ.3 லட்சம் மோசடி
சாத்துார்: பெருமாள் கோயில் கீழ மாட வீதியைச் சேர்ந்தவர் முத்துராமலிங்கம், 33. இவருக்கு 2022ல் ஹிந்து சமய அறநிலையத்துறையில் டிரைவர் வேலை வாங்கித் தருவதாக ராஜபாளையம் முன்னாள் ஊராட்சி ஒன்றிய தலைவர் சுரேஷ் மனைவி பொன்னுத்தாய், ரூ. 3 லட்சம் பெற்று கொண்டு வேலை வாங்கித் தராமலும் பணத்தை திருப்பி தராமல் ஏமாற்றி வந்துள்ளார். சாத்துார் போலீசார் பொன்னுத்தாய் மீது வழக்கு பதிந்து விசாரிக்கின்றனர்.
முதியவர் பலி
சாத்துார்: நடராஜா தியேட்டர் ரோட்டை சேர்ந்தவர் பரமசிவம் 77. ஆற்றில் குளிக்க செல்வதாக வீட்டில் கூறி சென்றவர். படந்தால் ஆற்றின் கரையில் உள்ள மரத்தடியில் இறந்து கிடந்தார். சாத்துார் போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.