போலீஸ் செய்தி: விருதுநகர்

ADDED : அக் 16, 2026 07:56 PM
பட்டாசு பறிமுதல்: 4 பேர் கைது
சாத்துார்:
விஜயகரிசல்குளம் லட்சுமி 42. வீட்டின் அருகில் தகர செட்டில் பட்டாசு திரி தயாரித்தார். அவரிடமிருந்து 24 குரோஸ் பட்டாசு திரி போலீசார் பறிமுதல் செய்து அவரை கைது செய்தனர்.
* கீழ்க்கோதை நாச்சியார்புரம் கண்ணன் 47. வீட்டின் அருகில் தகர செட்டில் சோல்சா பட்டாசு தயாரித்தார். போலீசார் சோல்சா வெடிகளை பறிமுதல் செய்து அவரை கைது செய்தனர்.
* வெற்றிலையூரணி தமிழ்செல்வம் 52. வீட்டில் வைத்து லட்சுமி வெடி தயாரித்தார். வெம்பக்கோட்டை போலீசார் முழுமையடையாத அரை சாக்கு பை லட்சுமி வெடியை போலீசார் பறிமுதல் செய்து அவரை கைது செய்தனர்.
* வெள்ளையாபுரத்தை சேர்ந்தவர் செல்வபாண்டி 39. வீட்டின் அருகில் தகர செட்டில் பேன்சி ரக வெடி தயாரித்தார். ஏழாயிரம் பண்ணை போலீசார் அவரிடம் இருந்து பட்டாசுகளை பறிமுதல் செய்து கைது செய்தனர்.
* அச்சங்குளம் காட்டுப் பகுதியில் வருவாய்த்துறையினர் நடத்திய சோதனையில் அங்கு தகர செட்டு அமைத்து சிவகாசியை சேர்ந்த பாண்டி மற்றும் இரண்டு பேர் பேன்சி ரக பட்டாசுகள் தயாரித்தது தெரிந்தது. அதிகாரிகளை கண்டதும் தப்பினர். பொருட்களை பறிமுதல் செய்து போலீசில் ஒப்படைத்தனர். ஏழாயிரம்பண்ணை போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.