போலீஸ் செய்திகள்: விருதுநகர்

ADDED : அக் 17, 2026 05:20 PM
டூவீலர் திருடியவர் கைது
சிவகாசி : செங்கமல நாச்சியார்புரத்தை சேர்ந்தவர் கார்த்திக். இவரின் வீட்டிற்கு முன்பு நிறுத்தி இருந்த டூவீலர் ஜூன் மாதம் திருடு போனது. திருத்தங்கல் போலீசார் கண்காணிப்பு கேமராவை ஆய்வு செய்தபோது ராகுலன் என்பவர் டூவீலரை திருடியது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. போலீசார் அவரை கைது செய்தனர்.
குண்டாசில் கைது
சிவகாசி : திருத்தங்கல் அருகே கங்காகுளத்தைச் சேர்ந்தவர் பால் பாண்டி 45. இவர் தனது கார் நிறுத்துமிடத்தில் வைத்து சிறுமிக்கு பாலியல் தொந்தரவு கொடுத்தார். போலீசார் அவர் மீது போக்சோ சட்டத்தின் கீழ் வழக்குப்பதிவு செய்து கைது செய்தனர். இவர் இது போன்ற குற்றச் சம்பவங்களில் தொடர்ந்து ஈடுபடாமல் இருப்பதற்காக எஸ்.பி. கெவுதம் கோயல் அவரை குண்டர் தடுப்பு சட்டத்தில் கைது செய்ய பரிந்துரை செய்தார். கலெக்டர் ஷரண்யா அறி, பால் பாண்டியயை குண்டர் தடுப்புசட்டத்தின் கீழ் கைது செய்து சிறையில் அடைக்க உத்தரவிட்டார்.