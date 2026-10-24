போலீஸ் செய்தி: விருதுநகர்

ADDED : அக் 17, 2026 07:00 PM
பட்டாசுகள் திருடிய இருவர் கைது
சாத்துார்: க. மடத்தப்பட்டியை சேர்ந்தவர் ரமேஷ் 44. எதிர்க்கோட்டை பாலாஜி பயர் ஒர்க்ஸ்மேனேஜராக உள்ளார். அக்.15 ல் பட்டாசு ஆலை வாட்ச்மேன் ஸ்டாக் ரூம்திறந்து கிடப்பதாக கூறியதைதொடர்ந்து ரமேஷ் போலீசில் புகார் செய்தார்.போலீஸ் விசாரணையில் மண்குண்டாம் பட்டி விக்னேஷ், மேல கோதை நாச்சியாபுரம் பிரதாப் , மற்றும் தாயில்பட்டி முத்துக்கிருஷ்ணன் ஆகியோர் பேன்சி ரக பட்டாசுகள் திருடியது தெரிய வந்தது.பட்டாசுகளை பறிமுதல் செய்த போலீசார் பிரதாப், விக்னேஷ் இருவரை கைது செய்தும் மற்றொருவரை தேடியும் வருகின்றனர்.வெப்பக்கோட்டை போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.
வாலிபர் மாயம்
சாத்துார்: ஆலங்குளம் அருகே சுப்பிரமணியபுரத்தை சேர்ந்தவர் குருசாமி மகன் முத்துப்பாண்டி 37. அக்.15ல் கடைக்கு செல்வதாக வீட்டில் கூறி சென்றவர் மாயமானார்.ஆலங்குளம் போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.
பட்டாசு பறிமுதல்: இருவர் மீது வழக்கு
சாத்துார்: மடத்துப்பட்டி அருகில் காட்டுப்பகுதியில் தகர செட்டு அமைத்து பட்டாசு தயாரித்ததை எதிர் கோட்டை வி.ஏ.ஓ வெள்ளை பாண்டியன் தலைமையில் வருவாய்த்துறையினர் பார்த்த போது தாயில்பட்டி முத்துக்கிருஷ்ணன், சித்துராஜபுரம் அழகர்சாமி தப்பி ஓடினர். பட்டாசு மூலப் பொருட்களை பறிமுதல் செய்த வருவாய்த் துறையினர் போலீசில் ஒப்படைத்தனர்.ஆலங்குளம் போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.