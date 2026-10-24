/உள்ளூர் செய்திகள்/விருதுநகர்/போலீஸ் செய்திகள்: விருதுநகர்
ADDED : அக் 20, 2026 08:12 PM
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தற்கொலை
விருதுநகர், :விருதுநகர் அல்லம்பட்டி ராமன்தெருவை சேர்ந்தவர் மாரீஸ்வரன் 21. இவரின் மனைவி இறந்ததால் மன அழுத்தத்தில் இருந்தவர் நேற்று வீட்டில் துாக்கிட்டு தற்கொலை செய்து கொண்டார். கிழக்கு போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.
கத்தியுடன் இன்ஸ்டாவில்
பதிவிட்டவர் மீது வழக்கு
சிவகாசி : திருத்தங்கல் கண்ணகி காலனியைச் சேர்ந்தவர் பிரித்திவிராஜன் 24. இவர் தனது இன்ஸ்டா பக்கத்தில் மக்களை அச்சுறுத்தும் வகையில் வாள் மற்றும் பட்டாக்கத்தியை காட்டி பதிவிட்டிருந்தார். திருத்தங்கல் போலீசார் அவர் மீது வழக்குப்பதிவு செய்தனர்.
பட்டாசு பறிமுதல்
சிவகாசி : புதுத்தெருவை சேர்ந்தவர் ரத்தினகுமார் 34. இவர் தனது பட்டாசு கடையில் அனுமதி இன்றி பட்டாசுகள் வைத்திருந்தார். கிழக்கு போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து பட்டாசுகளை பறிமுதல் செய்தனர்.