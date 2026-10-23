போலீஸ் செய்தி: விருதுநகர்

UPDATED : அக் 23, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 22, 2026 07:08 PM
டூ வீலர் விபத்தில் பலி
சாத்துார் :
சாத்துார் விஜயகரிசல்குளத்தை சேர்ந்தவர் முத்துமாரியம்மன் 43. பட்டாசு ஆலை தொழிலாளி.நேற்று முன்தினம் மதியம் 1:00 மணிக்கு டூ வீலரில் (ஹெல்மெட் அணியவில்லை) கீழ தாயில் பட்டியில் இருந்து சேதுராமலிங்கபுரம் சென்ற போது நிலை தடுமாறி ரோட்டின் ஓரத்தில் உள்ள ஓடையில் விழுந்து தலையில் படுகாயம் அடைந்தார். அவர் இரவு 10:00 மணிக்கு விருதுநகர் அரசு மருத்துவமனையில் பலியானார். வெம்பக்கோட்டைபோலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.
மகளுக்கு தொல்லை
தந்தை மீது போக்சோ
சாத்துார்:
தாயில்பட்டி அருகே ஒரு கிராமத்தை சேர்ந்தவர் ஸ்டாலின் 45. பட்டாசு ஆலை தொழிலாளி. மது போதையில் இவரது 12 வயது மகளுக்கு பாலியல் தொல்லை கொடுத்துள்ளார். சாத்துார் மகளிர் போலீசார் தந்தையின் மீது போக் சோ வழக்கு பதிந்து விசாரிக்கின்றனர்.
வயர் திருட்டு
சாத்துார் :
ஆலங்குளம் அருகே தொம்பக்குளத்தில் வேலன் இன்ட்ரோ ப்ரா ஜெட் பிரைவேட் லிமிடெட் சர்வீஸ்நிறுவனத்திற்கு சொந்தமான மின்சாரம் தயாரிக்கும் சோலார் நிறுவனம் உள்ளது.இங்கு அமைக்கப்பட்டுள்ள சோலார் பேனலில் இருந்து மின்சாரம் வரும் டி.சி. ஒயர் 1200 மீட்டர் அக்.17 இரவில் மர்ம நபர்கள்திருடிச் சென்றுள்ளனர். ஆலங்குளம் போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.