போலீஸ் செய்திகள்: விருதுநகர்

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ADDED : அக் 25, 2026 02:29 PM
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பட்டாசு தொழிலாளிக்கு அடி
சிவகாசி : வெம்பக்கோட்டை கோமாளிப்பட்டி மேற்கு தெருவை சேர்ந்தவர் முத்து 55. பட்டாசு தொழிலாளியான இவர் சிவகாசியில் உள்ள தியேட்டரில் படம் பார்த்துவிட்டு இரவு பஸ் ஸ்டாண்டிற்கு வந்தார். ஊருக்கு பஸ் இல்லாத நிலையில், அருகிலுள்ள தனியார் மதுபான பாருக்கு சென்றார். அங்கு அவருக்குத் தெரிந்த நபரான குபேந்திரன் அவரது நண்பர், முத்துவை தகாத வார்த்தை பேசி கல்லால் அடித்து கொலை மிரட்டல் விடுத்தனர். டவுன் போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.