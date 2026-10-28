போலீஸ் செய்தி: விருதுநகர்

ADDED : அக் 25, 2026 02:29 PM
மது பாட்டில் பறிமுதல்: ஒருவர் கைது
சாத்துார் :
தாயில்பட்டியை சேர்ந்தவர் செல்வம் 47. பஸ் ஸ்டாப்பில் வைத்து மது பாட்டில் விற்றார். அவரிடமிருந்து 180 மி.லி., அளவு கொண்ட 30 மதுபாட்டில்களை போலீசார்பறிமுதல் செய்து கைது செய்தனர்.வெம்பக்கோட்டை போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.
பெண் மாயம்
சாத்துார் :
செவல்பட்டியை சேர்ந்தவர் கார்த்தீஸ்வரன் 24. இவர் மனைவி காயத்திரி 22. திருவேங்கடத்தில் உள்ள மருத்துவமனையில் நர்சாக பணிபுரிந்து வந்தார்.நேற்று முன்தினம் வேலைக்கு சென்றவர் மாலையில் வீடு திரும்பவில்லை மாயமானார். வெம்பக்கோட்டை போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.
டூ வீலர் திருட்டு
சாத்துார் :
சாத்துார் பெரிய ஓடைப்பட்டியை சேர்ந்தவர் பொன் மாரியப்பன் கொத்தனார். அக்.7ல் கோவில்பட்டியில் வேலை செய்து விட்டு இரவு வீடு திரும்பிய போது மீனாட்சிபுரம் விலக்கில்இவர் ஓட்டி வந்த டூ வீலர் கட்டுப்பாட்டை இழந்து ரோட்டின் ஓரத்தில் உள்ள பள்ளத்தில் விழுந்து விபத்திற்குள்ளானது. படுகாயம் அடைந்த அவர் திருநெல்வேலி அரசு மருத்துவமனையில் பலியானார். இந்த நிலையில் விபத்து நடந்த இடத்தில் கிடந்த டூவீலரை மர்ம நபர்கள் திருடிச் சென்றுள்ளனர்.சாத்துார் தாலுகா போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.